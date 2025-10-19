Atitude de Abel Ferreira em Flamengo x Palmeiras viraliza: ‘Pena’

Uma atitude do técnico Abel Ferreira em Flamengo x Palmeiras repercutiu muito nas redes sociais durante a decisão deste domingo (19). Até aqui, o Rubro-Negro vai vencendo por 3 a 1, com gols de Arrascaeta, Jorginho e Pedro.

Abel Ferreira protestou muito com a marcação de um pênalti para o Flamengo no duelo contra o Palmeiras. O treinador se queixava de uma falta em Vitor Roque, no início da jogada. Depois, Pedro foi derrubado, e Jorginho balançou a rede.

Na beira do Gramado, Abel Ferreira aplaudiu, de maneira irônica, a decisão da arbitragem em Flamengo x Palmeiras. A atitude do português repercutiu nas redes sociais. Veja abaixo:

Abel Ferreira antes de Flamengo x Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

Veja atitude de Abel Ferreira em Flamengo x Palmeiras e repercussão

Jogo pode ser final antecipada do Brasileirão

Flamengo e Palmeiras se enfrentam, neste domingo (19), às 16h (de Brasília), no Maracanã, pela 29ª rodada do Brasileirão, no que pode ser a final antecipada do campeonato. O duelo promete fortes emoções e vai agitar a disputa pelo título da competição mais importante do futebol nacional.

Atualmente, as equipes ocupam a primeira e segunda colocação na tabela. Apenas três pontos os separam. O Verdão lidera a competição com 61 pontos, mas é seguido de perto pelo Rubro-Negro, que soma 58.

Se o Rubro-Negro vencer o Verdão, iguala a pontuação do concorrente, mas ainda fica em segundo pelo número de vitórias. Os comandados do português tem 19, enquanto os de Filipe Luís tem 17 triunfos. Mesmo com a vitória, o Rubro-Negro chegaria a 18 vitórias, uma a menos que o Palestra.