Torcedores do Fluminense se irritam com Kauã Elias no lugar de Cano

A escalação inicial do Fluminense escolhida por Mano Menezes, desagradou diversos torcedores pela ausência de German Cano, que perdeu espaço para o jovem Kauã Elias. O Tricolor das Laranjeiras enfrenta o Athlético Paranaense, na Ligga Arena. Aos dois minutos de jogo, o Flu viu o adversário abrir o placar, com gol de Lucas Belezi.

Mano Menezes optou por escalar Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli, Lima; Arias, Kauã Elias e Serna. O colombiano foi o escolhido para substituir Keno, que não foi relacionado por conta de uma lesão no músculo posterior da coxa esquerda.

Cano x Kauã Elias

Existe uma disputa em aberto por uma vaga no comando do ataque em um momento chave da temporada. Na comparação entre Cano e Kauã Elias, o Lance! utilizará como recorte as últimas nove rodadas do Campeonato Brasileiro. Esse período representa o retorno aos gramados do argentino após quase dois meses sem entrar em campo devido a um trauma no pé direito. Nessa amostragem, cada atleta ficou suspenso em uma partida da competição e participaram de oito jogos.

Nessas oito partidas, Cano marcou dois gols muito importantes para a equipe de Mano Menezes em 304 minutos. O camisa 14 foi responsável pelos três pontos conquistados na vitória sobre o Athletico-PR, mas também balançando as redes nos minutos finais do jogo contra o Fortaleza para garantir um ponto chave na luta contra o rebaixamento.

Por outro lado, Kauã Elias estufou as redes pelo Fluminense uma única vez no duelo contra o Grêmio, que terminou empatado por 2 a 2. O jovem foi utilizado por 494 minutos, mas vem caindo de rendimento e tendo menos impacto nas últimas rodadas.

