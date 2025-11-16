Torcedores do Flamengo se desculpam com jogador após goleada: 'Perdão'
Atacante foi um dos principais destaques da equipe contra o Sport
Fundamental durante a goleada do Flamengo por 5 a 1 contra o Sport, o atacante Everton Cebolinha foi bastante elogiado pelos torcedores nas redes sociais. Após a partida válida pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro, os internautas se desculparam pelas críticas feitas ao jogador rubro-negro.
Cebolinha entrou aos 15 minutos da segunda etapa e teve um papel fundamental durante a vitória do Flamengo contra o Sport. Além de participar diretamente do gol da virada rubro-negra, o atacante fez uma belíssima jogada e serviu o jovem Douglas Telles, que marcou pela primeira vez no profissional e fechou o placar da goleada.
Após a partida, os torcedores rubro-negros repercutiram a atuação de Everton Cebolinha neste sábado (15). Segundo um dos internautas, o atacante mudou o cenário do jogo. Confira abaixo.
Com o resultado, o Flamengo reassumiu a liderança do Campeonato Brasileiro e abriu três pontos de vantagem para o vice-líder Palmeiras, restando apenas cinco rodadas para o fim da competição. Na próxima quarta-feira (19), a equipe volta a campo no clássico contra o Fluminense, que acontece às 21h30 (de Brasília), no Maracanã.
Texto por: Guilherme Lesnok
O Campeonato Brasileiro passa a ter, enfim, todos os clubes com o mesmo número de partidas disputadas e, paralelamente, começa a delinear o cenário de possíveis classificados para a Libertadores, rebaixados, equipes que irão à Sul-Americana e, sobretudo, o favorito ao título nacional de 2025.
Flamengo e Palmeiras disputaram neste sábado (15) a partida que cada um ainda tinha em aberto. O Rubro-Negro goleou o Sport por 5 a 1, enquanto o Verdão foi até a Vila Belmiro e acabou derrotado pelo Santos por 1 a 0, com gol nos instantes finais. O resultado reduziu de forma significativa as chances palmeirenses na briga pelo título.
Segundo o Departamento de Matemática da UFMG, o Flamengo, líder da competição, tem 72% de probabilidade de ser campeão. O Palmeiras, agora vice-líder, aparece com 26,6%. O Cruzeiro soma 1,4% e o Mirassol, 0,11%, ambos surgindo como candidatos bem mais distantes na disputa.
