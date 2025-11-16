Conexão com Filipe Luís e forte vínculo com o Flamengo: conheça a joia que marcou no Sport

A vitória do Flamengo por 5 a 1 diante do Sport, que resultou na liderança rubro-negra no Brasileirão, ficará marcada na memória de Douglas Telles. O Garoto do Ninho, com um toque de brilhantismo e oportunismo, marcou o quinto gol na vitória na Arena Pernambuco.

O atacante de 18 anos do Flamengo entrou na partida aos 33 minutos do segundo tempo, no lugar de Everton Cebolinha. Com 47 segundos e apenas um toque na bola, Douglas Telles coroou a sua estreia no profissional com um gol. Na comemoração, o Garoto do Ninho foi festejado pelos companheiros de elenco.

— O que estou sentindo aqui, acho que não tem nem como explicar. Uma sensação de realização não só do meu sonho, mas do sonho da minha família, da minha mãe, de todo mundo que esteve comigo esse momento todo. E poder hoje marcar no ano de sábado do Flamengo, acho que é inesquecível — disse Douglas, do Flamengo, ao "Prime Video".

Quem é Douglas Telles, joia do Flamengo

No Flamengo desde os 13 anos, Douglas Telles assinou o seu primeiro contrato profissional em 2023, com multa rescisória de 90 milhões de euros (cerca de R$ 554 milhões). Ano passado, ele foi um dos destaques da categoria sub-17, com 17 gols em 31 jogos. Já neste ano, fez parte do plantel que conquistou o Mundial de Clubes Sub-20, quando o Rubro-Negro bateu o Barcelona no Maracanã.

Forte relação de Douglas Telles com Filipe Luís e identificação com o Flamengo

A relação de Douglas Telles com Filipe Luís não é de hoje. O jogador esteve presente na primeira conquista do treinador em sua carreira, no título da Copa Rio Sub-17. Na coletiva de imprensa após o jogo deste sábado, Filipe relembrou o período em que esteve com o atleta nos juniores.

— Sabia do nível que o Douglas treinou durante a semana. Ele foi meu jogador no sub-17 e estou muito feliz pelo gol dele. Ele tem talento e futuro pela frente — disse Filipe Luís.

Formado nas categorias de base rubro-negras, Douglas Telles tem uma forte identificação com o Flamengo. Em sua estreia no profisisional, o atacante vestiu a camisa 81, em alusão aos títulos da Libertadores e do Mundial de Clubes na década de 1980.

Principais características de Douglas Telles

Canhoto, Douglas, que joga pelo lado direito do campo, tem como uma de suas principais jogadas o corte para o meio e a finalização com a perna esquerda. Além disso, ele tem a explosão, velocidade e o drible como suas características.

