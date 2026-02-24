Gabigol doa camisa histórica do Flamengo para leilão beneficente

Gabigol doou uma camisa autografada por ele em 2024, ano em que se despediu do Flamengo. A peça será leiloada para captar recursos financeiros destinados à construção de uma nova unidade da Casa Ronald McDonald na capital goiana. A ação arrecada recursos para a construção da nova Casa Ronald McDonald de Goiânia. O leilão ocorre até o dia 3 de março.

A nova Casa Ronald McDonald de Goiânia será a maior da América do Sul. A unidade acolherá crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer e suas famílias. O espaço oferece hospedagem, alimentação, transporte e apoio psicossocial durante o período de tratamento.

O leilão acontece de forma online. Cada lance representa uma doação direta para a causa. Todos os participantes contribuem para o projeto, independentemente de levarem ou não o item.

Gabigol comemora último gol marcado pelo Flamengo, pelo Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

Relembre: os anos de ouro de Gabigol no Flamengo

Em 2019, Gabigol chegou no Flamengo e logo naquele ano já marcou os dois gols da virada histórica do Rubro-negro sobre o River Plate na final da Libertadores. No total, o atacante balançou as redes 43 vezes, deu 11 assistências e conquistou um Brasileiro, uma Libertadores e um Carioca.

Em 2020, Gabigol marcou 20 gols e foi muito importante para as conquistas do Flamengo naquele ano (Brasileiro, Carioca, Recopa e Supercopa).

Em 2021, o jogador foi o artilheiro da Libertadores e, no total, marcou 34 gols na temporada.

Em 2022, Gabigol e Pedro marcaram uma época artilheira para o Flamengo. Naquele ano, o Rubro-Negro conquistou uma Libertadores e uma Copa do Brasil.

Em 2023, Gabigol foi titular tanto com Vitor Pereira quanto com Sampaoli. Com a chegada de Tite, em outubro, ele não iniciou mais nenhuma das 12 partidas restantes na temporada, que foi a menos goleadora do jogador, com apenas 20 gols marcados.

Em 2024, das primeiras 13 partidas do Flamengo no ano, Gabigol começou jogando apenas duas e passou por momentos difíceis com a equipe. Na reta final da temporada, quando Filipe Luís assumiu como técnico, Gabriel voltou a ter chances no time titular.