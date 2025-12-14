Torcedor atravessa mais de 2 mil km para acompanhar decisão entre Fluminense x Vasco

Gigante de Norte a Sul, o Vasco busca escrever mais um capítulo vitorioso em sua história centenária e carrega nos ombros a força de uma torcida que atravessa o país para incentivar a equipe de Fernando Diniz, neste domingo (14), contra o Fluminense, pelo segundo jogo das semifinais da Copa do Brasil.

Entre os milhares de vascaínos que invadiram o Rio, Edgar Júnior, natural de Manaus, enfrentou pouco mais de quatro horas de viagem para acompanhar as duas partidas decisivas contra o rival e falou exclusivamente com o Lance! sobre suas expectativas para essa decisão.

- Acredito que o Vasco vai conseguir a classificação para a final da Copa do Brasil, mas vai ser um jogo muito difícil. Na quinta-feira, estive no Maracanã e presenciei mais uma festa muito linda da torcida nas arquibancadas, escrevendo mais um capítulo para a história do Vasco. Agora, acredito em mais uma vitória nesse domingo e, se Deus quiser, vamos chegar nessa final - disse o torcedor.

Membro da bateria de uma organizada do Vasco, o ilustre torcedor contou que se reúne com outros vascaínos espalhados pela cidade para acompanhar as partidas. A festa é tanta que tem direito a telão, bandeirão e até sinalizador durante as comemorações. Segundo ele, a sensação é de estar dentro de um estádio.

- Lá em Manaus eu faço parte de uma uma organizada do Vasco e assisto todos os jogos na sede da minha torcida, tocando na bateria. A quase três mil quilômetros do Rio, a gente faz uma festa incrível, que nossa sede parece estar dentro de um estádio. Assistimos todos os jogos cantando de frente para um telão, com bandeirão, bateria e fazemos um trabalho para receber todos os vascaínos da cidade - comentou.

Torcedores do Vasco fazem a festa em Manaus (Foto: Divulgação)

Sua paixão pelo clube de São Januário surgiu nos anos 2000 por herança do pai, que sempre acompanhou as partidas ao lado dos amigos em Manaus. Com o passar dos anos, Edgar começou a admirar grandes ídolos como Edmundo e Romário, e passou a conhecer melhor a história do Vasco.

- Minha história com o Vasco começou com o meu pai, que era muito vascaíno. Acompanhava sempre os jogos com ele em Manaus e comecei a criar um carinho pelo Vasco ali pelos anos 2000, quando já estava começando a entender um pouco mais sobre futebol. Sempre fui muito fã do Edmundo e do Romário, e acabei herdando esse amor pelo clube. Essa é a melhor herança que meu pai me deu (risos). Sempre admirei a paixão dele pelo clube, achava a torcida muito maneira e ainda tem a história do clube, que está sempre lutando a favor das minorias - disse Edgar.

Primeira vez em São Januário foi com vitória do Vasco para cima de um Tricolor

Esta não é a primeira vez que Edgar vem ao Rio de Janeiro para acompanhar o clube do coração. Em novembro de 2018, o torcedor acompanhou a vitória do Vasco contra o São Paulo e contou como foi a emoção de conhecer São Januário

- Meu primeiro jogo em São Januário foi em 2018 e tive um sentimento de realização depois da vitória do Vasco contra o São Paulo. A gente atravessa o Brasil para viver esse momento tão especial, foi a realização de um sonho poder viver a atmosfera nesse estádio tão especial, que eu cresci assistindo pela televisão - finalizou o torcedor.

Torcedores do Vasco acompanham jogo em Manaus (Foto: Divulgação)



