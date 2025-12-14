O vídeo que divulga bastidores do Vasco antes e depois do duelo contra o Fluminense, publicado pela VascoTV, mostra que equipe e membros da comissão estão alinhados em mentalidade. Não há espaço para relaxar, nada está ganho.

continua após a publicidade

Apesar de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1 e jogar a volta com a vantagem do empate, os discursos dos bastidores deixam claro que o Vasco não pretende se acomodar com o resultado construído pelos pés de Rayan e a cabeça de Vegetti.

No vídeo é possível acompanhar o momento em que Fernando Diniz e Pablo Vegetti, lideranças do vestiário, deixaram claro que o jogo de ida é apenas uma parte da semifinal. Ao fim do jogo, mesmo após a vitória, o jovem Kahuan Barros reforça o pensamento dos líderes: "Pé no chão e muita humildade".

continua após a publicidade

📲 Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o canal Lance! Vasco

Vasco TV divulga bastidores de Vasco x Fluminense

- Primeira coisa, terminar o jogo com 11 (jogadores em campo). Outra coisa, o jogo tem 180 minutos. Vamos dar a vida nesse e a vida no outro. Não vai acabar hoje - discursou Fernando Diniz antes do jogo.

- Como falou o professor: são 180 minutos. Não são 90! É diferente - falou Vegetti, antes do jogo.

- Imposição no jogo, vamos, vamos, energia! - membros da comissão técnica incentivam no vestiário antes do jogo.

- Não desacredita da gente, não desacredita! - exclamou Rayan, após o fim do jogo.

- Vamos! Pé no chão e muita humildade! - disse Kauan Barros, após o fim de Vasco 2 x 1 Fluminense.

Cruz-Maltino tem histórico quase perfeito ao seu favor

O Vasco da Gama chega ao segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2025 com um retrospecto amplamente favorável quando inicia confrontos eliminatórios em vantagem.

continua após a publicidade

Levantamento do Lance! mostra que o Vasco venceu o jogo de ida em duelos mata-mata da Copa do Brasil 33 vezes ao longo de sua história. Dessas, 32 classificações foram confirmadas, incluindo 21 ocasiões em que a vantagem foi exatamente de um gol — caso idêntico ao triunfo sobre o Fluminense na última quinta-feira (11).

Com esse histórico imponente, o Vasco entra em campo neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, para tentar transformar a vantagem em classificação.