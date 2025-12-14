Discursos nos bastidores revelam mentalidade do Vasco contra Fluminense
Equipe de Fernando Diniz carrega vantagem do empate para jogo de volta
O vídeo que divulga bastidores do Vasco antes e depois do duelo contra o Fluminense, publicado pela VascoTV, mostra que equipe e membros da comissão estão alinhados em mentalidade. Não há espaço para relaxar, nada está ganho.
Apesar de ter vencido o jogo de ida por 2 a 1 e jogar a volta com a vantagem do empate, os discursos dos bastidores deixam claro que o Vasco não pretende se acomodar com o resultado construído pelos pés de Rayan e a cabeça de Vegetti.
No vídeo é possível acompanhar o momento em que Fernando Diniz e Pablo Vegetti, lideranças do vestiário, deixaram claro que o jogo de ida é apenas uma parte da semifinal. Ao fim do jogo, mesmo após a vitória, o jovem Kahuan Barros reforça o pensamento dos líderes: "Pé no chão e muita humildade".
Vasco TV divulga bastidores de Vasco x Fluminense
- Primeira coisa, terminar o jogo com 11 (jogadores em campo). Outra coisa, o jogo tem 180 minutos. Vamos dar a vida nesse e a vida no outro. Não vai acabar hoje - discursou Fernando Diniz antes do jogo.
- Como falou o professor: são 180 minutos. Não são 90! É diferente - falou Vegetti, antes do jogo.
- Imposição no jogo, vamos, vamos, energia! - membros da comissão técnica incentivam no vestiário antes do jogo.
- Não desacredita da gente, não desacredita! - exclamou Rayan, após o fim do jogo.
- Vamos! Pé no chão e muita humildade! - disse Kauan Barros, após o fim de Vasco 2 x 1 Fluminense.
Cruz-Maltino tem histórico quase perfeito ao seu favor
O Vasco da Gama chega ao segundo jogo da final da Copa do Brasil de 2025 com um retrospecto amplamente favorável quando inicia confrontos eliminatórios em vantagem.
Levantamento do Lance! mostra que o Vasco venceu o jogo de ida em duelos mata-mata da Copa do Brasil 33 vezes ao longo de sua história. Dessas, 32 classificações foram confirmadas, incluindo 21 ocasiões em que a vantagem foi exatamente de um gol — caso idêntico ao triunfo sobre o Fluminense na última quinta-feira (11).
Com esse histórico imponente, o Vasco entra em campo neste domingo (14), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã, para tentar transformar a vantagem em classificação.
