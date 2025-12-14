Torcedores do Botafogo revivem mágoa com Luís Castro; relembre

Luís Castro "abandonou" o Botafogo para acertar com o Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, no meio da temporada 2023, quando a equipe disputava ferrenhamente o título nacional. Agora o treinador retorna ao futebol brasileiro, com contrato assinado com o Grêmio até o fim de 2027.

continua após a publicidade

O acerto do português com o Grêmio despertou sentimentos conflituosos nos torcedores do Botafogo. Essa será a segunda passagem do técnico pelo futebol brasileiro, onde ganhou notoriedade pelo bom trabalho realizado e a saída conturbada do Glorioso em 2023.

Na época, por forte influência de Cristiano Ronaldo, Luís Castro deixou o Botafogo as pressas e assinou contrato de dois anos com o Al-Nassr.

continua após a publicidade

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

A passagem de Luís Castro pelo Botafogo

Luís Castro comandou o Botafogo em 81 partidas, sendo 44 vitórias, 15 empates e 22 derrotas. Sob seu comando, em um ano e três meses, o Glorioso fez 116 gols e sofreu 71. Sua passagem durou pouco mais de um ano, de março de 2022 a junho de 2023.

Apesar da saída conturbada, o treinador declarou que ainda possui uma ótima relação com John Textor, dono da SAF alvinegra.