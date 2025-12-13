Luis Roberto reage a atitude de árbitro em Flamengo x Pyramids: 'Provoca isso'

Flamengo e Pyramids se enfrentaram na tarde deste sábado (13) em jogo que valeu vaga na final do Mundial contra o Paris Saint Germain. O Rubro-Negro venceu por 2 a 0, e Luis Roberto chamou atenção para uma atitude do árbitro do jogo.

Aos 10 minutos do segundo tempo, Alex Sandro deu um tranco nas costas do ponta Zlaka, dentro da área do Rubro-Negro. O árbitro apontou para o tiro de meta, mas deu a sensação que tinha marcado o pênalti em Flamengo x Pyramids. Luis Roberto comentou o gesto.

- E o juiz vai marcar...tiro de meta. Ele fez o gesto de esperar e apontou para o tiro de meta. Mas dá para entender que é na direação do pênalti. Bola dividida, mas ele fez aquele gesto de espera. Essa história da arbitragem de vídeo provoca isso. Ele faz para acalmar a reclamação - destacou Luis Roberto em Flamengo x Pyramids.

Flamengo vence Pyramids e avança à final

O Flamengo assumiu o controle da partida desde o início, sustentando a posse de bola e ocupando o campo ofensivo com frequência. Apesar do domínio territorial, o Rubro-Negro encontrou dificuldades para transformar volume em chances claras. Ambos os gols vieram de bolas paradas.

Léo Pereira e Danilo, com dois passes de Arrascaeta, fizeram os gols da classificação rubro-negra no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, e consagraram a equipe como campeã da Copa Challenger. Assim, o Mais Querido segue vivo no sonho do bicampeonato mundial.

O Flamengo volta a campo na próxima quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), e decidirá o título da Copa Intercontinental contra o PSG. O duelo acontece, mais uma vez, no Estádio Ahmad bin Ali, em Doha, no Catar.

