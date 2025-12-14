Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense: jornalistas cravam finalistas

Com os triunfos do Vasco e do Corinthians, Cruzeiro e Fluminense jogam a volta com desvantagem no placar. As equipes de Zubeldía e Leonardo Jardim perderam os jogos de ida e agora veem seus adversários jogarem com a vantagem do empate.

Analisando os seguintes cenários, jornalistas do Lance! avaliaram as equipes e palpitaram no placar que acreditam para o jogo de volta da semifinal.

Corinthians x Cruzeiro

Em relação ao jogo entre Corinthians e Cruzeiro, a alternativa mais votada aponta para a classificação corintiana. A maioria dos repórteres acredita que o jogo terminará empatado.

🗳️Confira a porcentagem dos votos para Corinthians x Cruzeiro

Jogo termina empatado = 43%

Cruzeiro vence por 2 gols ou mais = 28%

Corinthians vence= 28%

Fluminense x Vasco

Em relação ao jogo entre Fluminense e Vasco, ambas as alternativas mais votadas defendem uma classificação cruz-maltina. Em ambas as alternativas (que receberam aproximadamente 30% dos votos cada), o Vasco não ganha o duelo, mas conquista a classificação graças a vantagem construída no jogo de ida.

🗳️Confira a porcentagem dos votos para Fluminense x Vasco

Jogo termina empatado = 28%

Fluminense vence por 1 gol mas perde nos pênaltis = 28%

Fluminense vence por 2 gols ou mais = 24%

Fluminense vence por 1 gol e vence nos pênaltis = 15%

Vasco vence= 4%

Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense disputam vaga na final

As semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco vão definir os dois grandes finalistas da Copa do Brasil. Ambas as partidas serão disputadas neste domingo (14), porém em horários diferentes.

Corinthians x Cruzeiro jogam às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, quanto Fluminense e Vasco voltam ao Maracanã, às 20h30.