menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense: jornalistas cravam finalistas

Finalíssima será disputada no Maracanã

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 14/12/2025
06:10
Troféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)
imagem cameraTroféu da Copa do Brasil (Foto: Daniel Ramalho/Betano)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Com os triunfos do Vasco e do Corinthians, Cruzeiro e Fluminense jogam a volta com desvantagem no placar. As equipes de Zubeldía e Leonardo Jardim perderam os jogos de ida e agora veem seus adversários jogarem com a vantagem do empate.

continua após a publicidade

Analisando os seguintes cenários, jornalistas do Lance! avaliaram as equipes e palpitaram no placar que acreditam para o jogo de volta da semifinal.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Corinthians x Cruzeiro

Em relação ao jogo entre Corinthians e Cruzeiro, a alternativa mais votada aponta para a classificação corintiana. A maioria dos repórteres acredita que o jogo terminará empatado.

continua após a publicidade

🗳️Confira a porcentagem dos votos para Corinthians x Cruzeiro

Jogo termina empatado = 43%
Cruzeiro vence por 2 gols ou mais = 28%
Corinthians vence= 28%

Fluminense x Vasco

Em relação ao jogo entre Fluminense e Vasco, ambas as alternativas mais votadas defendem uma classificação cruz-maltina. Em ambas as alternativas (que receberam aproximadamente 30% dos votos cada), o Vasco não ganha o duelo, mas conquista a classificação graças a vantagem construída no jogo de ida.

🗳️Confira a porcentagem dos votos para Fluminense x Vasco

Jogo termina empatado = 28%
Fluminense vence por 1 gol mas perde nos pênaltis = 28%
Fluminense vence por 2 gols ou mais = 24%
Fluminense vence por 1 gol e vence nos pênaltis = 15%
Vasco vence= 4%

continua após a publicidade

Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense disputam vaga na final

As semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco vão definir os dois grandes finalistas da Copa do Brasil. Ambas as partidas serão disputadas neste domingo (14), porém em horários diferentes.

Corinthians x Cruzeiro jogam às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, quanto Fluminense e Vasco voltam ao Maracanã, às 20h30.

Maracanã recebe Vasco x Fluminense pela Copa do Brasil
Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense disputam vaga na final, que será disputada no Maracanã (Foto: Maga Jr/Agência F8/Gazeta Press)<br>

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias