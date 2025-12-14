Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense: jornalistas cravam finalistas
Finalíssima será disputada no Maracanã
- Matéria
- Mais Notícias
Com os triunfos do Vasco e do Corinthians, Cruzeiro e Fluminense jogam a volta com desvantagem no placar. As equipes de Zubeldía e Leonardo Jardim perderam os jogos de ida e agora veem seus adversários jogarem com a vantagem do empate.
Analisando os seguintes cenários, jornalistas do Lance! avaliaram as equipes e palpitaram no placar que acreditam para o jogo de volta da semifinal.
📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Corinthians x Cruzeiro
Em relação ao jogo entre Corinthians e Cruzeiro, a alternativa mais votada aponta para a classificação corintiana. A maioria dos repórteres acredita que o jogo terminará empatado.
🗳️Confira a porcentagem dos votos para Corinthians x Cruzeiro
Jogo termina empatado = 43%
Cruzeiro vence por 2 gols ou mais = 28%
Corinthians vence= 28%
Fluminense x Vasco
Em relação ao jogo entre Fluminense e Vasco, ambas as alternativas mais votadas defendem uma classificação cruz-maltina. Em ambas as alternativas (que receberam aproximadamente 30% dos votos cada), o Vasco não ganha o duelo, mas conquista a classificação graças a vantagem construída no jogo de ida.
🗳️Confira a porcentagem dos votos para Fluminense x Vasco
Jogo termina empatado = 28%
Fluminense vence por 1 gol mas perde nos pênaltis = 28%
Fluminense vence por 2 gols ou mais = 24%
Fluminense vence por 1 gol e vence nos pênaltis = 15%
Vasco vence= 4%
Corinthians, Cruzeiro, Vasco e Fluminense disputam vaga na final
As semifinais da Copa do Brasil entre Corinthians x Cruzeiro e Fluminense x Vasco vão definir os dois grandes finalistas da Copa do Brasil. Ambas as partidas serão disputadas neste domingo (14), porém em horários diferentes.
Corinthians x Cruzeiro jogam às 18h (de Brasília), na Neo Química Arena, quanto Fluminense e Vasco voltam ao Maracanã, às 20h30.
- Matéria
- Mais Notícias