Ex-jogador do Fluminense, Roger Flores identificou a falta de um centroavante eficiente como principal deficiência do atual elenco tricolor, derrotado para o Vasco por 2 a 1, no jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil. A análise foi apresentada no programa Seleção Sportv.

Apesar de reconhecer qualidades defensivas e no meio-campo da equipe comandada por Luis Zubeldia, Roger apontou problemas no setor ofensivo.

- Um time que chega para ser campeão tem que ter um baita goleiro, um baita zagueiro, um meio-campo consistente e um cara para colocar a bola para dentro. São quatro pilares. O Fluminense tem tudo isso, menos o cara para colocar a bola para dentro. Não há um homem-gol em momentos decisivos, a bola não entra - destacou Róger Flores.

Centroavante do Fluminense, Germán Cano está lesionado e não enfrenta o Vasco (Foto: Divulgação)

Fluminense x Vasco: Tricolor busca reverter placar

Um empate com o Fluminense garante a classificação do Vasco. A equipe de Fernando Diniz venceu por 2 a 1, com gol decisivo nos acréscimos, e agora precisa apenas de um empate para garantir vaga na final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino deve repetir a base da equipe titular utilizada na primeira partida.

Já o Fluminense entra pressionado pelo resultado, mas confiante na recuperação. A equipe de Luis Zubeldía terá o retorno de Canobbio, suspenso no primeiro jogo, e busca corrigir a queda de rendimento apresentada no segundo tempo da ida. Uma vitória simples leva a decisão para os pênaltis, enquanto um triunfo por dois gols coloca o Tricolor diretamente na final.

Prováveis escalações

FLUMINENSE (Técnico: Luis Zubeldía)

Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Freytes e Renê; Martinelli, Nonato (Hércules) e Lucho Acosta; Canobbio, Kevin Serna e Everaldo.

VASCO (Técnico: Fernando Diniz)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Cauan Barros e Philippe Coutinho; Nuno Moreira, Andrés Gómez e Rayan.