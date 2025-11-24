menu hamburguer
Torcedores do Flamengo criticam mudança no Maracanã: 'Acabou'

Último jogo do ano no estádio será contra o Ceará

b09c720d-cab1-4dd2-8a5e-3182af763649_IMG_1637-aspect-ratio-1024-1024
Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
12:00
Flamengo x Racing Libertadores torcida Maracanã
imagem cameraFlamengo em jogo contra o Racing, pela Libertadores, no Maracanã (Foto: Pablo PORCIUNCULA/AFP)
A nova campanha do Maracanã, que solicita que torcedores do setor oeste assistam aos jogos sentados e só se levantem para comemorar gols, tem gerado uma onda de polêmica entre os torcedores do Flamengo que frequentam o estádio. A transformação do estádio em uma arena com cadeiras numeradas já havia alterado parte dessa dinâmica, mas a ideia de "torcer sentado" é vista por alguns como um passo além na descaracterização do espírito do futebol carioca.

O Flamengo inicia uma maratona decisiva nos próximos dias: primeiro viaja a Minas Gerais para enfrentar o Atlético-MG, segue direto para Lima, onde disputa a final da Libertadores, e retorna ao Maracanã para fechar a sequência diante de sua torcida.

"Torcer sentado" no Maracanã desagrada torcida

Para muitos, a campanha representa um choque cultural. Historicamente, o Maracanã foi palco de uma torcida vibrante, marcada por multidões em pé, cantando e pulando, especialmente em setores como a antiga Geral, extinta após as reformas para a Copa do Mundo de 2014.

Palmeiras empata com Fluminense, e Flamengo dispara

Flamengo venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 0 no Maracanã na noite deste sábado (22) e colocou uma mão na taça do Brasileirão. Agora, o time carioca pode conquistar o título do Campeonato Brasileiro já na 36ª rodada.

Na despedida do Allianz, com mais de 40 mil torcedores, o Palmeiras empatou por 0 a 0 com o Fluminense. Em jogo intenso na noite deste sábado (22), o Tricolor foi superior no primeiro tempo, enquanto o Verdão equilibrou no segundo.

Flamengo pode ser campeão antecipado

Com a sua vitória e o empate do Palmeiras, o Flamengo abriu quatro pontos de vantagem na classificação (74 a 70), faltando três rodadas para o fim da competição.

Flamengo comemora gol de Léo Pereira no Maracanã contra o Santos (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
Flamengo dispara na liderança do Brasileirão (Foto: Gilvan de Souza/CRF)

