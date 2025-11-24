O atacante Juninho, do Flamengo, iniciou um relacionamento com a estudante de Nutrição Pamella Gaigher. O novo romance do jogador de 29 anos foi revelado na última sexta-feira (21), quando a jovem de 22 anos publicou uma declaração de aniversário para o atleta no Instagram.

continua após a publicidade

- Um dia eu orei a Deus por você, te detalhei dos pés ao fio da cabeça sem nem imaginar que Ele seria tão generoso comigo. Hoje vejo o quanto você é tudo o que pedi e muito mais. Você é meu amor, meu orgulho, meu porto seguro. Que a gente comemore esse e todos os seus dias juntos para sempre, porque o que vem de Deus, permanece. Eu te amo, parabéns @ juninhovieira___21 - escreveu a capixaba.

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Pamela assume jogador do Flamengo, Juninho, em seu Intagram (Foto: Reprodução)

Pamella, natural de Boa Esperança, no Noroeste do Espírito Santo, cursa Nutrição em uma faculdade particular de Nova Venécia. Após o anúncio, a estudante desativou seu perfil nas redes sociais.

continua após a publicidade

No Flamengo há dez meses, Juninho não tem recebido muitas oportunidades em campo. O clube recusou propostas de times árabes pelo atacante, que deve ser relacionado para a final da Libertadores contra o Palmeiras, marcada para o próximo sábado (29), em Lima, no Peru.

Juninho, atacante do Flamengo, oficializa divórcio

O jogador, que chegou ao Rio de Janeiro no início de 2025 vindo do Qarabag, do Azerbaijão, esclareceu que está legalmente separado há mais de oito meses de sua ex-esposa, a modelo Vivian Lorraine. O ex-casal estava juntos desde 2020 e teve uma filha, Olivia.

continua após a publicidade

- Meu povo, eu já estou separado e divorciado há mais de 8 meses. E minha filha tem 1 ano e 6 meses. Só para deixar claro. Está tudo resolvido entre mim e a mãe da minha filha - declarou Juninho.

Juninho mantinha sua tradicional comemoração após marcar gols, fazendo um V com os dedos, gesto que faz referência ao seu sobrenome, Vieira, e também ao nome de sua ex-esposa.