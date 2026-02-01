Torcedores do Flamengo apontam culpado por gol do Corinthians: 'Inacreditável'
Equipes decidem final da Supercopa do Brasil
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians saiu na frente do placar contra o Flamengo, neste domingo (1), no Estádio Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Após o gol, torcedores do clube carioca apontaram o zagueiro Léo Pereira como culpado pelo lance.
Escalação do Flamengo para Supercopa do Brasil chama atenção: ‘Levou a sério’
Fora de Campo
Mosaicos em Flamengo x Corinthians viralizam: ‘Absurdos’
Fora de Campo
Dorival Júnior promove mudanças no Corinthians para a decisão diante do Flamengo
Corinthians
➡️ Caio Ribeiro critica decisão de jogador em Flamengo x Corinthians
A jogada aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de escanteio curta, Matheuzinho conseguiu cruzar na área onde estava Gustavo Henrique. O zagueiro desviou de cabeça para a entrada da pequena área, onde estava Gabriel Paulista para chutar de primeira e marcar.
Na trajetória do arremate, a bola chegou a desviar em Erick Pulgar e Léo Pereira antes de entrar no gol. O zagueiro foi quem teve a melhor oportunidade de afastar o perigo, mas foi surpreendido pela velocidade da bola. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo não perdoaram o jogador.
➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
🤑 Aposte na final da Supercopa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!
É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias