Torcedores do Flamengo apontam culpado por gol do Corinthians: 'Inacreditável'

O Corinthians saiu na frente do placar contra o Flamengo, neste domingo (1), no Estádio Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Após o gol, torcedores do clube carioca apontaram o zagueiro Léo Pereira como culpado pelo lance.

A jogada aconteceu aos 25 minutos do primeiro tempo. Em uma cobrança de escanteio curta, Matheuzinho conseguiu cruzar na área onde estava Gustavo Henrique. O zagueiro desviou de cabeça para a entrada da pequena área, onde estava Gabriel Paulista para chutar de primeira e marcar.

Na trajetória do arremate, a bola chegou a desviar em Erick Pulgar e Léo Pereira antes de entrar no gol. O zagueiro foi quem teve a melhor oportunidade de afastar o perigo, mas foi surpreendido pela velocidade da bola. Nas redes sociais, torcedores do Flamengo não perdoaram o jogador.

