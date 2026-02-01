menu hamburguer
Fora de Campo

Escalação do Flamengo para Supercopa do Brasil chama atenção: 'Levou a sério'

Rubro-Negro decide título nacional contra o Corinthians

418afadb-0307-495f-bef3-768e3aab8003_WhatsApp-Image-2025-03-11-at-16.09.10-aspect-ratio-1024-1024
Lucas Boustani
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 01/02/2026
15:16
Filipe Luís Flamengo Internacional
imagem cameraFilipe Luís atual técnico do Flamengo (Foto: Gilvan de Souza / Flamengo)
  • Matéria
  Mais Notícias

O Flamengo está escalado para enfrentar o Corinthians, neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Para a ocasião o técnico Filipe Luís optou por começar o jogo com os seguintes jogadores: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Carrascal e Pedro.

➡️ Gol de Vini Jr em vitória do Real Madrid repercute: 'Proibido'

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram a escalação do técnico. A grande maioria dos internautas aprovaram as escolhas do treinador para a decisão. Alguns chegaram a destacar o reconhecimento da importância da partida.

Por outro lado, teve quem destacou a ausência de Lucas Paquetá. A mais nova contratação do Rubro-Negro está relacionada para o confronto, mas irá começar a partida no banco de reservas. Veja a repercussão completa abaixo:

Flamengo x Corinthians

O confronto entre as equipes carioca e paulista marca a nona edição da Supercopa do Brasil. A decisão acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. As expectativas são de um jogo disputado em busca da taça.

O Flamengo busca o quarto título da competição, enquanto o Corinthians o segundo. Vale destacar que os clubes já decidiram o torneio em 1991, quando o Timão conquistou a taça.

Troféu taça Supercopa Rei Supercopa do Brasil
Supercopa Rei 2026 será disputada entre Flamengo e Corinthians, em Brasília. (Foto: Fernando Torres/Agif/Gazeta Press)

Tudo sobre

