Escalação do Flamengo para Supercopa do Brasil chama atenção: 'Levou a sério'

O Flamengo está escalado para enfrentar o Corinthians, neste domingo (1), às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Para a ocasião o técnico Filipe Luís optou por começar o jogo com os seguintes jogadores: Rossi, Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro, Erick Pulgar, Jorginho, Arrascaeta, Gonzalo Plata, Carrascal e Pedro.

continua após a publicidade

➡️ Gol de Vini Jr em vitória do Real Madrid repercute: 'Proibido'

Nas redes sociais, torcedores do Flamengo repercutiram a escalação do técnico. A grande maioria dos internautas aprovaram as escolhas do treinador para a decisão. Alguns chegaram a destacar o reconhecimento da importância da partida.

Por outro lado, teve quem destacou a ausência de Lucas Paquetá. A mais nova contratação do Rubro-Negro está relacionada para o confronto, mas irá começar a partida no banco de reservas. Veja a repercussão completa abaixo:

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Flamengo x Corinthians

O confronto entre as equipes carioca e paulista marca a nona edição da Supercopa do Brasil. A decisão acontece às 16h (de Brasília), no Estádio Mané Garrincha. As expectativas são de um jogo disputado em busca da taça.

O Flamengo busca o quarto título da competição, enquanto o Corinthians o segundo. Vale destacar que os clubes já decidiram o torneio em 1991, quando o Timão conquistou a taça.

continua após a publicidade

🤑 Aposte na final da Supercopa do Brasil! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável