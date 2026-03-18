Atitude de Marlon Freitas em Palmeiras x Botafogo choca: 'Não entendi'

O Palmeiras venceu o Botafogo por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (18), em jogo válido pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro. Após a partida, uma atitude do volante Marlon Freitas repercutiu entre os torcedores nas redes sociais.

continua após a publicidade

Depois do duelo, Marlon Freitas foi tirar satisfação com Joaquín Correa, que tinha feito falta dura no volante do Palmeiras. A confusão se alastrou e jogadores dos dois times tiveram que ser contidos dentro de campo.

➡️Thiago Silva esquenta debate após convocação da Seleção: 'Não pode'

Nas redes sociais, a atitude de Marlon Freitas em Palmeiras x Botafogo chamou muita atenção, já que o jogador fez história como capitão do Glorioso. Veja a cena e os comentários abaixo:

continua após a publicidade

Marlon Freitas, do Palmeiras, se envolveu em confusão com jogadores do Botafogo (Foto: Reprodução/sportv)

Veja a repercussão dos torcedores

Como foi o jogo entre Palmeiras e Botafogo

Uma situação vivida recentemente voltou a assombrar o Botafogo no Allianz Parque. Início tentando ditar o ritmo do jogo, criando boas oportunidades e, no primeiro ataque mais contundente sofrido, gol do adversário. Foi em contra-ataque pela esquerda que Arias rolou para trás e viu Andreas chegar para escorar, contando com desvio em Allan. Aos oito minutos, cenário favorável ao Palestra em Palmeiras x Botafogo.

Nas escapadas pelos lados e nos diversos erros do Alvinegro, Abel Ferreira viu uma oportunidade. Bola nos pés do adversário e saída aproveitando espaço dado à frente da zaga, com uma marcação frágil do time comandado por Martín Anselmi. Em uma das subidas, já no fim da etapa inicial, Arias foi parado por Medina, último homem, quando ia em direção à meta defendida por Raul. Vermelho para o camisa 6 do Botafogo e jogo novamente condicionado. Melhor para os donos da casa.

continua após a publicidade

O Palmeiras aumentou a vantagem aproveitando erros defensivos do Botafogo com os espaços na transição. Assim, Arias carregou até a grande área e finalizou para marcar seu primeiro gol pelo Verdão aos seis da segunda etapa. O Glorioso, tentando movimentar o jogo, respondeu aos 13 com a famosa "Lei do Ex". Danilo tabelou com Matheus Martins e, após erro de Marlon Freitas, descontou.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do Palmeiras ou do Botafogo no Campeonato Brasileiro! Clique aqui e saiba mais!

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.