Eric Faria critica medalhão do Botafogo contra o Palmeiras: 'Trotando'

A vitória do Palmeiras por 2 a 1 sobre o Botafogo, nesta quarta-feira (18), no Allianz Parque, ficou marcada não apenas pelo resultado, mas também por uma análise contundente de Eric Faria durante a transmissão do SporTV. O jornalista criticou duramente a postura defensiva do zagueiro Bastos no lance do gol de Jhon Arias.

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— Viu onde o Bastos estava na hora do gol do Arias? O replay por trás mostra o Bastos trotando do meio-campo para trás, e o Arias correndo sozinho com mais dois companheiros. O Botafogo completamente desorganizado. O Bastos foi disputar uma bola na frente com o Andreas Pereira, perdeu e, simplesmente, ficou, dando todas as possibilidades para o Arias avançar e pensar na melhor opção, que acabou sendo o gol — analisou.

Partida entre Palmeiras x Botafogo, valida pela disputa do Brasileirão Serie A 2026 (Foto: Caio Damasceno/Gazeta Press)

A crítica evidencia um dos principais problemas do Botafogo na partida: a recomposição defensiva lenta e a desorganização em transições, fator determinante para o domínio do time paulista em momentos-chave do jogo.

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Em campo, o confronto válido pela sétima rodada do Brasileirão colocou frente a frente equipes em momentos opostos. Mesmo encontrando mais dificuldades do que o esperado, o Palmeiras soube aproveitar as falhas defensivas do Botafogo para construir o resultado.

O primeiro gol saiu logo aos oito minutos, em um contra-ataque pela esquerda. Arias fez a jogada e serviu Andreas, que finalizou com desvio para abrir o placar. O lance seguiu o roteiro apontado por Eric Faria: espaço nas costas da defesa e pouca intensidade na recomposição.

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A situação do Botafogo se complicou ainda mais no fim do primeiro tempo, quando Medina foi expulso ao parar Arias em lance claro de gol. Com um jogador a menos, a equipe viu o Palmeiras ampliar no início da segunda etapa, novamente com Arias, que teve liberdade para conduzir e finalizar.

O time carioca ainda reagiu com Danilo, após boa troca de passes com Matheus Martins, mas seguiu vulnerável defensivamente. Mesmo pressionando na base do "abafa", o Botafogo deu espaços e contou com boas defesas de Raul para evitar um placar mais elástico.

Com o resultado, o Palmeiras chega a 16 pontos e segue na perseguição ao líder São Paulo. Já o Botafogo permanece na zona de rebaixamento, ampliando um momento de instabilidade marcado, sobretudo, por falhas defensivas como a destacada na análise de Eric Faria.

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