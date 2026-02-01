Caio Ribeiro critica decisão de jogador em Flamengo x Corinthians

Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo (1), no Estádio Mané Garrincha, pela final da Supercopa do Brasil. Durante o primeiro tempo, o jornalista Caio Ribeiro criticou uma decisão do atacante Pedro, em uma jogada que poderia ter gerado uma chance clara de gol para o clube rubro-negro.

A jogada aconteceu aos 15 minutos do primeiro. Ela iniciou quando Léo Ortiz antecipou uma ação de ataque do Corinthians e acionou Arrascaeta para um contra-ataque. Na velocidade, o uruguaio arrancou e ao se aproximar da área tocou para Pedro.

O camisa 9 dominou de costas para o gol e girou para finalizar, mas desequilibrado, o arremate não gerou sustos para a defesa de Hugo Souza. Na transmissão da partida, pela Globo, o ex-jogador Caio Ribeiro criticou a decisão de Pedro. Para ele, o atacante deveria ter tocado a bola para Gonzalo Plata, que arrancava livre pelo lado.

— Tem que tocar. Claro que o centroavante sempre busca a finalização e o gol, mas quando você está de costas, e tem um companheiro melhor posicionado, o passe sempre é a melhor opção — disse Caio Ribeiro.