Roger Flores não perdoa jogador em Vasco x Fluminense: 'Muito mal'

No jogo entre Vasco e Fluminense, no Maracanã, nesta quarta-feira (18), o placar foi aberto pelo Tricolor com erro do Cruzmaltino. Nas redes sociais e na transmissão, destacaram a má atuação de Hugo Moura.

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- O Hugo Moura estava inteiro na bola, abaixa para fazer o passe de cabeça e não percebe a movimentação do Acosta, que recebe esse presente. O Hugo Moura até tenta, mas não tem coragem de fazer a carga, porque provavelmente faria o pênalti. Um presente desses, você não pode dar para o adversário - comentou Roger Flores.

Hugo Moura e John Kennedy durante partida entre Vasco x Fluminense (Foto: Affonso Andrade/Gazeta Press)

O volante errou na saída de bola, Lucho Costa ficou com a sobra perto da área do Vasco e passa pro Cannobio, que acelera e bate na saída de Léo Jardim. Com menos de um minuto, a defesa do Cruzmaltino entregou o gol ao Tricolor. O jornalista ainda destacou a partida ruim que Hugo vem fazendo durante o clássico.

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- O Hugo Moura está muito mal no jogo de hoje. Não só errando os passes, mas o bote dele está todo errado. Mais uma vez, ele dá um bote de primeira, e o John Kennedy tira ele com uma facilidade, como o Martinelli tirou na jogada anterior. Como ele é o último volante, quando ele é batido na jogada, fica um buraco na intermediária - completou.

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Momentos de Vasco e Fluminense são opostos no Brasileiro

O Gigante da Colina chega para o clássico embalado por uma sequência positiva: já são dois jogos sem perder desde a chegada do técnico Renato Gaúcho. Apesar de ainda ocupar uma incômoda 15ª posição na tabela, o Vasco conseguiu respirar nas últimas rodadas e ganhou confiança.

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Para o confronto, o treinador terá um desfalque importante: Barros, destaque na vitória contra o Cruzeiro com dois gols, está suspenso após ter sido expulso na última partida. Em contrapartida, a equipe contará com o retorno do capitão Thiago Mendes, que volta após cumprir suspensão e deve reforçar o meio-campo cruzmaltino em Vasco x Fluminense.

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O Fluminense vive um excelente momento sob o comando do técnico Luís Zubeldía. Em 2026, a equipe sofreu apenas duas derrotas, somando ainda 11 vitórias e três empates — números que refletem a consistência do time ao longo da temporada.

Atuando em casa, o Tricolor mantém uma impressionante invencibilidade. A última derrota como mandante aconteceu em setembro de 2025, quando foi superado pelo Corinthians por 1 a 0. Desde então, a equipe tem se mostrado extremamente sólida diante de sua torcida.

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