Ana Thaís manda recado a clubes e questiona trabalho de Cuca: ‘Atraso no futebol’

Comentarista da Globo, Ana Thaís Matos detonou o trabalho do técnico Cuca, recém-contratado pelo Atlético-MG. Durante programa na última segunda-feira (30), a jornalista afirmou que os clubes não ligam para a questão social, em alusão à condenação por estupro, e disparou contra o treinador pelos trabalhos realizados nos últimos anos.

- Acho que a gente já falou tudo sobre esse caso (condenação por estupro). Não adianta falar sobre o impacto social, os clubes não estão preocupados com isso, nunca estiveram. O Corinthians não esteve, o Athletico Paranaense, o Atlético-MG... Acho que o que pega para o trabalho do Cuca agora, neste momento é que ele abandonou todos os últimos trabalhos dele. Abandonou um clube que foi rebaixado esse ano, e ele tem culpa nisso - começou Ana Thaís.

- O futebol perdoa muitas coisas, não só as questões de impacto social, mas também do esportivo. E o Cuca é um atraso para o futebol brasileiro. Ele não traz nenhuma inovação tática, não acrescenta em nada. Qual foi a inovação que ele trouxe que faça merecer essas várias oportunidades que ele tem no Brasil? Nenhuma. Já que os clubes ignoram a questão social e dane-se, então vamos debater o campo e bola. Quero que me convençam que ele tem essa moral toda que tem recebido - completou.

Cuca estava sem clube desde a saída do Athletico Paranaense, em junho. O técnico pediu demissão três meses após ser contratado. O treinador já optou por encerrar o contrato antes do fim em outras equipes, como Palmeiras, São Paulo e o próprio Atlético-MG. Na última passagem pelo Galo, em 2021, o comandante conquistou Brasileirão e Copa do Brasil.

Condenação de Cuca por estupro

Em 1989, Cuca foi condenado pela Justiça da Suíça pelo estupro de uma jovem de 13 anos. O técnico, ainda jogador à época, estava com o Grêmio em uma excursão do time gaúcho pela Europa. Julgado à revelia, o ex-jogador foi sentenciado a 15 meses de prisão, mas não cumpriu a pena, uma vez que o Brasil não extradita cidadãos natos.

No início de 2024, o Tribunal Regional de Berna-Mittelland, na Suíça, anulou o julgamento do treinador por falhas processuais. A decisão não se tratou de inocentar ou culpar Cuca. Contudo, o técnico agora não é mais condenado pelo caso de estupro dada a extinção do processo.