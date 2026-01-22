Clássico entre Flamengo e Vasco gera recorde de audiência na Globo

O clássico entre Flamengo e Vasco, na noite desta quarta-feira (21), registrou o recorde de audiência da Globo no futebol carioca em 2026. Dentro de campo, o Rubro-Negro venceu o Cruz-Maltino por 1 a 0, com gol de Jorge Carrascal no segundo tempo.

Com narração de Gustavo Villani, a partida alcançou 29 pontos de audiência e 45% de participação, ficando 61% (+11 pontos) acima da média das últimas quatro quartas-feiras. O clássico entre Flamengo e Vasco também registrou o melhor desempenho da competição desde 12 de março de 2025, quando Flamengo e Fluminense se enfrentaram.

Neste domingo, dia 25, Flamengo e Fluminense estarão em campo pela quarta rodada da Taça Guanabara, com transmissão a partir das 18h para o Rio de Janeiro, outros 16 estados, o Distrito Federal e a cidade mineira de Juiz de Fora.

Flamengo venceu o Vasco por 1 a 0 (Foto: Gilvan de Souza/Flamengo)

Como foi o jogo entre Flamengo e Vasco

O clássico carioca aconteceu nesta quarta-feira (21), no Maracanã, pela 3ª rodada do Campeonato Carioca. Durante o primeiro tempo, o confronto foi marcado por propostas opostas das equipes. De um lado, o Flamengo buscava manter mais a posse de bola, para assim criar chances de gols. Enquanto isso, o Vasco assustava em contra-ataques.

Na segunda etapa, o cenário do jogo mudou completamente quando o volante Cauan Barros foi expulso aos quatro minutos do retorno. O atleta foi flagrado pela arbitragem acertando a sola da chuteira na panturrilha de Carrascal em um lance sem bola em Flamengo x Vasco.

Com um jogador a menos, o Vasco foi dominado pelo Flamengo. A equipe Rubro-Negra encurralou a adversária, a limitando a permanecer no campo defensivo durante a maior parte da etapa complementar.

O domínio foi premiado aos 23 minutos, quando Carrascal aproveitou uma sobra de um cruzamento para finalizar de fora da área. O arremate do jogador foi preciso e parou no canto direito do gol de Léo Jardim, que não teve chances de defesa.

A vitória no clássico contra o Vasco dá uma sobrevida ao Flamengo no Campeonato Carioca. A equipe, que somava apenas um ponto na competição, alcançou a marca de quatro pontos, e assim, subiu da sexta para a terceira colocação do Grupo B.