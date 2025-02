Escalações de América x Cruzeiro: Gabigol e Dudu estão confirmados

O técnico interino do Cruzeiro, Wesley Carvalho, depois de poupar titulares na vitória sobre o Uberlândia, domingo (2), escala o que tem de melhor no clássico contra o América, nesta quarta-feira, às 22h, na Arena Independência, pela sexta rodada do Campeonato Mineiro.

O Cruzeiro vai jogar com:

Cássio, William, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno e Kaiki; Lucas Romero, Matheus Henrique, Eduardo e Matheus Pereira; Gabigol e Dudu.

Wesley Carvalho comanda o Cruzeiro pelo terceiro jogo seguido (Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro)

O treinador não poderá contar com João Marcelo, Japa e Dinenno, contundidos. Marlon, recuperado de uma amagdalite, fica no banco, assim como o zagueiro das categorias de base, Bruno Alves.

O América, do técnico William Batista, vai jogar com:

Matheus Mendes; Júlio César, Ricardo Silva, Lucão e Marlon; Cauan Barros, Miquéias e Elizari; Fabinho, Jonathas e Figueiredo.

Tabus desafiam o Cruzeiro no clássico desta quarta-feira (5), no Independência.

O Cruzeiro terá alguns tabus para tentar quebrar na partida desta quarta-feira (5), diante do América. A Raposa não vence o clássico pelo Campeonato Mineiro há quase cinco anos. São nove jogos de invencibilidade americana. A última vitória do Cruzeiro pelo Estadual foi em 2019: 3 a 0 no jogo de volta da semifinal. Depois, foram oito derrotas e um empate diante do Coelho.

Nos últimos 10 confrontos entre Cruzeiro e América, o Coelho saiu vencedor em oito, e a Raposa venceu apenas um. Sete vitórias americanas foram consecutivas, de 21 de março de 2021 a 13 de maio de 2023 – essa é a maior sequência de vitórias do América na história do confronto. A hegemonia acabou com uma goleada do Cruzeiro no Independência: em 14 de maio de 2023, pelo Brasileiro, a Raposa venceu por 4 a 0.

No returno do Brasileiro daquele ano, houve empate por 1 a 1 no Mineirão. Depois, os clubes voltaram a se enfrentar apenas uma vez, na primeira fase do Mineiro do ano passado, quando o América venceu por 2 a 0, em 15 de fevereiro, no Mineirão.

O América também não perde no Independência há 455 dias. A última derrota foi em 8 de novembro de 2023, por 3 a 0 para o Coritiba, pela Série A do Campeonato Brasileiro. Desde então, foram 18 vitórias do Coelho e 10 empates no estádio do Horto, com aproveitamento de 76,2%.