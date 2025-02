Atlético-MG pode ser eliminado no Mineiro com empate no clássico

A busca do hexacampeonato mineiro pelo Atlético-MG pode terminar na penúltima rodada da primeira fase da edição 2025. Caso não derrote o Cruzeiro no clássico deste domingo (9), às 16h, no Mineirão, com torcida única do rival, o Galo tem chance de ser eliminado matematicamente da semifinal do Mineiro, dependendo de outros resultados da rodada.

continua após a publicidade

➡️Atlético-MG estreia na Copa do Brasil contra o Tocantinópolis

Desde que o Estadual mineiro passou a ser disputado no formato com primeira fase, em 2004, nunca o Atlético-MG ficou fora do mata-mata – e desde 2007, o clube marca presença em todas as finais. A última vez que o Galo não disputou a reta final da competição foi há 28 anos. Em 1997, a equipe foi eliminada pelo Villa Nova nas quartas de final: perdeu em Nova Lima por 3 a 1 e venceu no Mineirão por 1 a 0 – o Leão do Bonfim terminaria como vice-campeão.

Agora, a equipe do técnico Cuca, que já foi campeão mineiro quatro vezes (três pelo Galo e uma pelo Cruzeiro), pode ser eliminada até mesmo com empate no clássico. Para isso, outros três resultados são necessários na penúltima rodada da primeira fase, que começa neste sábado (8): o Betim terá de derrotar o Villa Nova, às 16h, na Arena Vera Cruz; o América precisa vencer o Tombense, às 16h30, em Tombos; e, no domingo (9), também às 16h, o Athletic terá de derrotar o Uberlândia, no Parque do Sabiá, em Uberlândia.

continua após a publicidade

Nesse caso, o Betim chegaria aos 14 pontos e não poderia ser alcançado pelo Atlético-MG na liderança do Grupo A, já que tem menos vitórias. América e Athletic, no Grupo B, somariam 15 pontos cada e garantiriam juntos o primeiro lugar da chave e a vaga como melhor segundo colocado, independentemente da ordem.

Empate com Pouso Alegre foi um dos quatro do Atlético-MG pelo Mineiro de 2025 (Foto: Daniela Veiga/Atlético-MG)

Em caso de derrota do Atlético-MG para o Cruzeiro, o Galo estaria eliminado da semifinal com vitórias de Betim e Athletic, respectivamente, para Villa Nova e Uberlândia, e também havendo um vencedor na partida entre Tombense e América. O Atlético-MG até poderia chegar aos 13 pontos da equipe de Tombos, caso ela vença o Coelho, mas ficaria atrás no número de vitórias – lembrando que o Galo empatou as quatro primeiras partidas que disputou.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Mesmo com vitória no clássico, Atlético-MG vai depender de outros resultados

Se vencer o clássico, o Atlético-MG mantém as chances de classificação e decide a vaga na última rodada, dia 12, contra o Itabirito, no Mineirão, às 19h45. Mas também dependerá de outros resultados. Com duas vitórias nos dois jogos restantes, o Galo só ficará fora da semifinal caso Betim e Tombense também ganhem suas duas últimas partidas.