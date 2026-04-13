Torcedores do Cruzeiro avaliam atuação de Gerson sob comando de Artur Jorge

Gerson foi muito elogiado por torcedores do Cruzeiro nas redes sociais pela grande atuação na vitória de virada por 2 a 1 contra o Bragantino pelo Brasileirão. Mesmo sem ter contribuído com gols ou assistências, o meio-campista também foi eleito o melhor em campo pela organização da partida, recebendo o prêmio de "craque do jogo".

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Após vitória do Cruzeiro, Gerson avalia possível convocação para a Copa

Melhor jogador da vitória do Cruzeiro por 2 a 1, de virada, contra o Red Bull Bragantino, Gerson foi direto ao falar sobre a possibilidade de ser convocado para a Copa do Mundo.

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— A esperança é a última que morre. Como sempre falo, para estar na Seleção, representando meu país, tenho que fazer o bem pelo clube. Dia após dia, treino após treino, jogo após jogo, estou com a cabeça muito tranquila, meu pensamento é aqui no Cruzeiro. Se for da vontade de Deus, estarei lá (na Copa do Mundo), se não tiver também pode ter certeza que sou brasileiro e vou estar torcendo para meus companheiros, que tenho muitos amigos lá (na Seleção) — avaliou Gerson após a vitória do Cruzeiro.

Em sua carreira, além de 11 aparições pelas seleções de base, Gerson acumula 14 partidas com a camisa da Seleção Brasileira, com um gol marcado.

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O que vem por aí?

Agora, o Cruzeiro foca suas atenções na Libertadores. O Cabuloso enfrenta a Universidad Católica na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Enquanto isso, o Bragantino recebe o Blooming na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília).

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