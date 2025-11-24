menu hamburguer
Torcedores do Corinthians se manifestam sobre volta de Tite ao futebol: 'Melhor decisão'

Treinador se ausentou por sete meses para cuidar da saúde

Fernanda Gondim
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 24/11/2025
13:44
Atualizado há 1 minutos
Tite conquistou apenas o Campeonato Carioca pelo Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)
imagem cameraúltima equipe assumida por Tite antes do 'hiato' foi o Flamengo (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/GazetaPress)
Após sete meses longe das quatros linhas, Tite anunciou seu retorno ao futebol e rapidamente virou assunto entre os torcedores do Corinthians, que tomaram as redes sociais com pedidos pela volta do técnico multicampeão ao comando alvinegro.

Antes da pausa na carreira, Tite tinha negociações em andamento com o Corinthians. Entretanto, a pausa frustrou os planos do Timão, que, internamente, via com otimismo a possibilidade de contratar Tite para esta temporada (2025).

Tite retorna ao mercado do futebol

O treinador estava afastado de todas as atividades desde abril, quando teve uma crise de ansiedade e optou por um hiato de tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física.

"Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos. Adenor Leonardo Bachi (Tite).", declarou o treinador, por intermédio de sua assessoria.

Ídolo do Corinthians

O treinador, de 64 anos, não comanda uma equipe desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo Flamengo. Ele tem no currículo as conquistas do Mundial de Clubes e da Libertadores de 2012 (pelo Corinthians), os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015 e a Sul-Americana de 2009, entre outros. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América de 2019 e chegou às quartas de final das Copas do Mundo de 2018 e 2022. Logo depois, ele deixou a equipe nacional.

Cléber Xavier e Tite
Antes de pausa na carreira, Tite tinha negociações com o Corinthians (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)

