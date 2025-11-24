Após sete meses longe das quatros linhas, Tite anunciou seu retorno ao futebol e rapidamente virou assunto entre os torcedores do Corinthians, que tomaram as redes sociais com pedidos pela volta do técnico multicampeão ao comando alvinegro.

continua após a publicidade

Antes da pausa na carreira, Tite tinha negociações em andamento com o Corinthians. Entretanto, a pausa frustrou os planos do Timão, que, internamente, via com otimismo a possibilidade de contratar Tite para esta temporada (2025).

📲Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Tite retorna ao mercado do futebol

O treinador estava afastado de todas as atividades desde abril, quando teve uma crise de ansiedade e optou por um hiato de tempo indeterminado para cuidar da saúde mental e física.

continua após a publicidade

📲Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

"Voltei! Cuidei de mim, fiquei com a minha família e estou pronto para retornar às atividades como técnico. Muito obrigado aos que torceram pela minha recuperação, respeitaram meu tempo e me mandaram mensagens, orações e bons pensamentos. Com carinho, um grato abraço a todos. Adenor Leonardo Bachi (Tite).", declarou o treinador, por intermédio de sua assessoria.

Ídolo do Corinthians

O treinador, de 64 anos, não comanda uma equipe desde setembro do ano passado, quando foi demitido pelo Flamengo. Ele tem no currículo as conquistas do Mundial de Clubes e da Libertadores de 2012 (pelo Corinthians), os Campeonatos Brasileiros de 2011 e 2015 e a Sul-Americana de 2009, entre outros. Pela Seleção Brasileira, conquistou a Copa América de 2019 e chegou às quartas de final das Copas do Mundo de 2018 e 2022. Logo depois, ele deixou a equipe nacional.

continua após a publicidade