Presidente do Corinthians explica dívida de R$ 23 milhões com Memphis

O presidente do Corinthians, Osmar Stabile, tranquilizou os torcedores em relação à dívida do clube com o meia-atacante Memphis Depay. Atualmente, o débito gira em torno de R$ 23 milhões.

As declarações do dirigente ocorreram após o sorteio do Paulistão 2026, em entrevista à Cazé TV. Ele admitiu o débito em aberto, mas garantiu que o clube vai honrar o compromisso.

— Tranquilo, dentro do que foi pré-estabelecido. Vamos cumprir o contrato. Não temos dificuldade, está tranquilo, elenco está tranquilo — disse Stabile.

Desde que chegou ao Corinthians, Memphis disputou 59 partidas, sendo titular em 47 delas. O atacante marcou 16 gols e deu 14 assistências, participando diretamente de um gol a cada 140 minutos em campo. Ele registra média de 2,2 finalizações por jogo, sendo uma delas no alvo, e mantém aproveitamento de 30% nas grandes chances criadas. Além disso, apresenta 47% de eficiência nos dribles.

O desempenho ofensivo também aparece na construção das jogadas. Memphis criou 15 grandes chances e deu 88 passes decisivos, o que representa média de 1,5 por partida. O camisa 10 ainda soma 1,1 drible certo e 3,1 duelos ganhos por jogo, além de ter sofrido 68 faltas, cerca de 1,2 por confronto.

Repercussão internacional

Foi através do jornal espanhol As, que a dívida que o Corinthians acumula com o atacante Memphis Depay tomou proporção internacional. O jornal classificou o contrato de Depay com o Timão como "fora da realidade".

Na reportagem assinada pelo jornalista Óscar Garcia, o veículo espanhol detalhou a situação financeira do clube do Parque São Jorge com o atleta.

— […] Essa contratação, que impulsionou a imagem do Corinthians tanto nacional quanto internacionalmente, está se mostrando um preço difícil de pagar para o clube paulista, que foi obrigado a renegociar a dívida que tem com Memphis referente a bônus de assinatura e prêmios. […] O Corinthians deve ao Memphis quase quatro milhões de euros (os R$ 23 milhões citados) — publicou o jornal.

Osmar Stabile, presidente do Corinthians (Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)

Memphis saiu de hotel?

Osmar Stabile, presidente do Corinthians, saiu em defesa do atacante Memphis Depay em relação ao possível pedido para deixar o hotel em que o holandês reside atualmente na cidade de São Paulo.

Segundo o cartola do Timão, a ideia de deixar o espaço partiu do próprio jogador. De acordo com Stabile, o clube vai cumprir o combinado da forma vigente.

— Isso partiu dele (Memphis). Ele disse que queria ajudar o Corinthians a diminuir os gastos. Partiu do Memphis isso. A imprensa está dizendo que partiu do Corinthians, mas não foi. Existe um contrato e vamos cumprir da forma como ele está. Se o Memphis quiser trazer esse benefício ao Corinthians, a gente aceita de bom grado — disse Stabile após o confronto diante do Red Bull Bragantino.