Marcelinho Carioca detona Memphis e revela bastidor chocante: 'Bagunçou o vestiário'

O ex-jogador Marcelinho Carioca rasgou o verbo sobre o atual momento do atacante Memphis Depay no Corinthians. Durante o programa "Arena SBT", da última quarta-feira (12), o atual comentarista esportivo detonou o holandês e revelou um bastidor chocante da relação dele com atletas do elenco.

De acordo com Marcelinho, o meia Rodrigo Garro teria ido até a diretoria do clube e argumentado que o salário do holandês não poderia estar atrasado. Por outro lado, os de outros jogadores não precisariam ter o mesmo nível de emergência.

- Rapaz, você (Memphis) bateu uma falta ridícula. Você tem que ter mais humildade e entregar a camisa 10, que era do Garro, você bagunçou o vestiário. Tem outra coisa também, sei que o Garro foi lá na direção e disse: "pode atrasar o salário, bicho, de todo mundo, menos o do Memphis" - iniciou o ex-jogador, antes de completar.

- Então, ele que jogue sozinho. Tá errando passe, não consegue dominar uma bola, e aí, ainda colocam ele (Memphis) como craque. Aí, fala que é de comunidade, você mora em um lugar que é R$ 350 mil. Em um clube que não consegue pagar o salário. Está tentando sair por conta da pressão que estamos fazendo. Aqui é Corinthians - concluiu.

Memphis no Corinthians

O holandês tem acumulado polêmicas fora de campo. As principais envolvem as condições contratuais do vínculo com o clube paulista. Regalias, salário alto e até exigência de ser camisa 10 do clube repercutiram negativamente para o lado de Memphis durante o ano de 2025.

Os problemas se intensificam com o desempenho nos gramados, que não tem justificado o investimento alto do Corinthians. Na atual temporada, o holandês disputou 45 jogos, tendo marcado 9 gols e registrado 10 assistências.