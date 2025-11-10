menu hamburguer
Memphis assume culpa por derrota e manda recado para torcida do Corinthians

Atacante holandês reconhece atuação abaixo do esperado e pede união do elenco na reta final da temporada

e741b9d9-9fbf-410a-a7aa-7930840d0c70_WhatsApp-Image-2025-03-17-at-12.00.50-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Guilherme Lesnok
São Paulo (SP)
Dia 10/11/2025
10:56
Memphis lamentou derrota para o Ceará (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
Memphis lamentou derrota para o Ceará (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
O atacante Memphis Depay usou as redes sociais para assumir a responsabilidade pela derrota do Corinthians para o Ceará neste domingo (9), na Neo Química Arena, por 1 a 0, pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Segundo o jogador holandês, ele é o primeiro a assumir a culpa pela derrota e admitiu que pode render mais, assim como todo o elenco corinthiano.

— Quando está ruim está ruim, e hoje foi um daqueles jogos em que as coisas não deram certo para nós. Sou o primeiro a assumir responsabilidades e exigir mais de mim mesmo. Eu sei que posso fazer melhor, assim como a equipe — disse Memphis.

Após a derrota, o Corinthians despencou na tabela do Brasileirão, somando 42 pontos e ocupando a 13ª colocação, com 11 vitórias, nove empates e 13 derrotas. A equipe, que sonha com uma vaga na Libertadores, ainda vive a expectativa de conquistar a Copa do Brasil.

— Vamos manter as nossas cabeças unidas porque há mais jogos pela frente e ainda estamos na luta por outro título este ano (Copa do Brasil)! Acredito que ainda podemos alcançar algo juntos neste ano, então vamos lutar por isso. Quero agradecer aos torcedores que estão sempre aparecendo para defender esse lindo clube. Queremos entregar o melhor para todos vocês mas, infelizmente, as coisas não saem como planejamos sempre! — finalizou Memphis.

Corinthians perdeu por 1 a 0 para o Ceará (Foto: Peter Leone/O Fotografico/Gazeta Press)
Próximos jogos:

  • Corinthians x São Paulo - 20/11 - 19h30 - Neo Química Arena (SP)
  • Cruzeiro x Corinthians - 23/11 - 20h30 - Mineirão (BH)
  • Corinthians x Botafogo - 30/11 - 16h - Neo Química Arena (SP)
  • Fortaleza x Corinthians - 03/12 - Horário a confirmar - Castelão (CE)
  • Corinthians x Juventude - 07/12 - 15h - Neo Química Arena (SP)

