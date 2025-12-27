Torcedores do Corinthians mandam recado para Marcelo Paz

O Corinthians anunciou oficialmente a contratação de Marcelo Paz, neste sábado (27), como novo diretor de futebol. Nas redes sociais, muitos torcedores do Timão mandaram um recado para o dirigente que estava no Fortaleza.

De acordo com o Corinthians, Marcelo Paz terá como objetivo fortalecer os processos internos, aplicando sua experiência em gestão esportiva, planejamento estratégico e desenvolvimento de projetos. Ele também atuará na integração entre as categorias de base e o futebol profissional do clube.

Nas redes sociais, muitos torcedores do Corinthians mandaram recados a Marcelo Paz. O nome foi aprovado por grande parte da Fiel Torcida. Veja os comentários abaixo:

Marcelo Paz foi oficializado no Corinthians (Foto: Foto: Divulgação/Fortaleza EC)

Veja recados da torcida do Corinthians a Marcelo Paz

Entenda chegada

O presidente do clube, Osmar Stabile, ressaltou a relevância da chegada do novo executivo para a continuidade do trabalho no futebol do Timão. Marcelo Paz assumirá o lugar de Fabinho Soldado no Timão.

— A contratação do Marcelo Paz representa um passo importante dentro do nosso projeto de reestruturação e fortalecimento do futebol do Corinthians. Trata-se de um profissional reconhecido, com visão moderna de gestão e capacidade comprovada de liderança — disse o cartola.

A indicação de Paz ganhou força depois que Bruno Spindel, até então o principal candidato, encerrou as negociações. Segundo o ex-dirigente do Flamengo, ele não recebeu o contrato para assinatura dos termos previamente acordados.

É importante destacar que o Fortaleza confirmou a permanência de Marcelo Paz como CEO da SAF do clube no dia 12 de dezembro. A proposta do Corinthians, no entanto, fez tudo mudar.

