Denílson fala sobre futuro de Filipe Luís no Flamengo

No Jogo das Estrelas, que acontece neste sábado (27), Denílson se manifestou sobre a situação envolvendo o futuro de Filipe Luís no Flamengo. A novela da renovação de contrato entre Filipe Luís e Flamengo ganhou um novo e importante capítulo. Neste sábado, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, estipulou um prazo para o desfecho das negociações e pediu uma resposta a Jorge Mendes, agente do treinador, até este domingo (28). Caso não haja uma definição positiva, o Rubro-Negro deve partir para a busca de um novo comandante.

Em meio ao impasse, o ex-jogador Denílson comentou a situação e defendeu a permanência do treinador. Para ele, Filipe Luís é extremamente capacitado, dedicado e já demonstrava vocação para a função desde a época em que ainda atuava como jogador.

- Então, ele já demonstrava interesse naquela época. Foi um acerto e um ato de coragem da diretoria efetivá-lo como treinador, e o resultado está aí. Agora, não sei se ele vai ficar. Se eu fosse da diretoria do Flamengo hoje, o BAP, renovaria com o Filipe? Para ontem, para ontem - disparou Denílson.

- É claro que é preciso ter sensibilidade, não dar um passo maior do que a perna. Eu sei que o Flamengo, financeiramente, está com a saúde completamente em dia, mas também não dá para fazer loucuras. A gente não sabe o dia de amanhã - completou.

Ao falar sobre o assunto, Denílson também elogiou a gestão do Rubro-Negro. Segundo suas palavras, o treinador merecia a renovação.

- Ver o Flamengo no nível em que está hoje dá orgulho. Ver um clube desse tamanho jogando bem e com uma gestão desse porte é algo positivo. Mas é preciso ter coerência nas decisões. O Filipe Luís merece muito tudo o que está pedindo, tudo o que está buscando - destacou.

Fla e Filipe Luís não chegam a acordo, e presidente dá prazo para negociação

Filipe Luis pediu cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.



Se durante as negociações o tempo de contrato e a multa rescisória foram motivos de divergência, agora a questão seria somente a parte financeira. Apesar do prazo dado por Bap, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho. Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além de ter levado a Copa do Brasil de 2024.

A dificuldade, no momento, é a queda de braço entre o diretor de futebol do Flamengo, José Boto, e o agente do treinador, Jorge Mendes. Nenhuma das partes parece disposta a ceder mais. De férias na Europa, Filipe Luís deixou as negociações na mão de Jorge Mendes. Pelo Flamengo, Boto é quem negocia, mas Bap já determinou que a oferta do clube é definitiva.

Caso não fique no Flamengo, Filipe Luís não conseguiria imediatamente ir trabalhar na Europa, uma meta que já estipulou para sua carreira. Isso porque ele não preenche os requisitos exigidos pela Federação Europeia de Futebol (Uefa) para trabalhar no continente.

O treinador já tem licenças A e B e ainda está para concluir a Licença PRO da CBF Academy. Esta última permitiria que ele trabalhasse como treinador na Europa, mas desde que tenha três anos de experiência como técnico em uma equipe de Série A ou seleção. Além disso, precisa ter também uma proposta formal de clube de primeira ou segunda divisão ou de seleção do continente.