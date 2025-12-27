Provável contratação do Corinthians choca torcedores: 'Obviamente'

O Corinthians está muito próximo de anunciar uma contratação de peso para as próximas temporadas, e os torcedores reagiram muito nas redes sociais neste sábado (27). Marcelo Paz, CEO do Fortaleza, deve chegar no Timão nos próximos dias.

Marcelo Paz anunciou oficialmente sua saída do Fortaleza. O profissional deixa o clube após quase 10 anos para assumir o cargo de executivo de futebol do Corinthians. Segundo ele, a decisão de deixar a liderança executiva do Fortaleza foi tomada após um período de reflexão e diálogo com a família.

Nas redes sociais, os torcedores do Corinthians ficaram impressionados com a iminente chegada do profissional. Veja os comentários abaixo:

Dirigente se pronunciou sobre saída do Fortaleza

O novo dirigente do Corinthians destacou que o período no Fortaleza foi o maior desafio de sua vida profissional, com quase 800 jogos acompanhados de perto e uma transformação significativa nos âmbitos esportivo, institucional e financeiro.

Ainda de acordo com Marcelo Paz, que vai chegar ao Corinthians, o crescimento do Fortaleza trouxe conquistas inéditas e maior protagonismo nacional e internacional, mas também passou a exigir um esforço cada vez maior na gestão interna, o que indicou o momento de mudança.

— O Fortaleza foi o maior desafio da minha vida profissional. Juntos, transformamos um clube, elevamos seu patamar esportivo, institucional e financeiro, e colocamos o nosso Tricolor no lugar de protagonismo que sua história e sua torcida sempre mereceram. Foram 11 anos de dedicação praticamente ininterrupta. Estive presente em quase 800 jogos, in loco, acompanhando de perto, seja nos menores municípios, seja na Bombonera ou no Monumental de Nuñez — disse Marcelo Paz, que vai para o Corinthians.

A indicação de Paz ganhou força depois que Bruno Spindel, até então o principal candidato, encerrou as negociações. Segundo o ex-dirigente do Flamengo, ele não recebeu o contrato para assinatura dos termos previamente acordados com o Corinthians.