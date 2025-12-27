Ídolo do Botafogo fala sobre saída de Marlon Freitas: 'Meu caso é diferente'
Volante está a caminho do Palmeiras
Depois de construir uma linda história no Botafogo, Marlon Freitas decidiu deixar o clube e fechar com o Palmeiras. Neste sábado (27), antes do Jogo das Estrelas, o ex-zagueiro Wilson Gottardo falou sobre a saída do jogador.
- Antigamente, o jogador ficava no clube 3,4,5 anos. No meu caso, eu fiquei quatro temporadas. Meu caso é diferente, porque eu saí do Botafogo sem contrato. Fui para o Flamengo e depois retornei ao Botafogo. A torcida é implacável, joguei contra o clube aqui (Maracanã) e eles marcam pressão. Marlon Freitas vai sofrer com isso - começou Gottardo
- É importante que os torcedores mais lúcidos entendam que o trabalho dele foi muito bem feito. Ele conseguiu fortalecer o clube, ajudar os treinadores, e as conquistas foram maravilhodas. Não pode achar que ele é inimigo. Tem que respeitar a pessoa que é o Marlon Freitas - concluiu o ídolo do Botafogo.
Marlon Freitas deixa o Botafogo
Marlon Freitas entraria em seu último ano de contrato com o Botafogo e poderia assinar um pré-acordo com qualquer outra equipe a partir da metade de 2026. As tratativas entre Botafogo, Palmeiras e Marlon tiveram início no dia 24 de dezembro e se estenderam por cerca de dois dias.
O volante chega para suprir a lacuna deixada por Aníbal Moreno, vendido ao River Plate por 7 milhões de dólares (R$ 39 milhões). Além de atuar como primeiro volante, Marlon Freitas também pode desempenhar a função de camisa 8 no meio-campo.
Revelado pelo Fluminense e com passagens por Ponte Preta e Atlético-GO, Marlon Freitas chegou ao Botafogo em 2023. O volante foi peça fundamental e capitão alvinegro nas conquistas do Brasileiro e da Libertadores em 2024. Agora, o símbolo do Botafogo está a caminho do Palmeiras.
Ao total, o meio-campista soma 186 partidas pelo Glorioso, com cinco gols e 18 assistências. Em 2025, entro em campo 58 vezes, marcou uma vez e assistiu os companheiros outras cinco. Referência do Alvinegro nos últimos anos, o jogador atua tanto como primeiro e segundo volante e tem como característica a saída de bola.
