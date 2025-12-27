Eric Faria é sincero sobre situação de Filipe Luís no Flamengo: 'Claramente'

Filipe Luís e Flamengo viveram um 2025 mágico dentro de campo, mas ainda não se entenderam fora dele para renovar o contrato do treinador. Eric Faria foi sincero e deu uma declaração forte sobre a situação.

Com vínculo se encerrando no dia 31 de dezembro, Filipe Luís e Flamengo conversam para estender o contrato, mas até agora sem sucesso. No seu Instagram, Eric Faria avaliou o cenário.

- Algo desigual está acontecendo nessa novela "Filipe Luis e Flamengo". Claramente, um lado tem sido uma boa fonte de notícias para jornalistas e influenciadores. E o outro lado está quieto, aliás como tem que ser numa negociação complexa. Não tenho nenhuma informação, apenas percepções e o que está em curso nesse sábado é um início de tentativa de "vilanizar" o lado silencioso da mesa. Seja o empresário do Filipe Luis, Jorge Mendes, ou o próprio jovem técnico rubro-negro - analisou Eric Faria sobre a situação de Filipe Luís e Flamengo.

Veja fala completa do jornalista

Flamengo e Filipe Luís não chegam a acordo, e presidente dá prazo para negociação

A novela da renovação de contrato entre Filipe Luís e Flamengo ganhou um novo - e importante - capítulo. Neste sábado, o presidente Luiz Eduardo Baptista, o Bap, deu um prazo para que a negociação chegue ao fim, pedindo uma resposta a Jorge Mendes, agente do treinador, até este domingo (28). Caso não tenha uma resposta positiva, o Rubro-Negro vai buscar um novo treinador. A informação é do jornalista Venê Casagrande.

Conforme apuração do Lance!, Filipe Luis pediu ao Flamengo cerca de R$ 3 milhões por mês, livre de impostos, valor que inclui também os salários de sua comissão técnica, formada por Ivan Palanco, Rodrigo Caio, Márcio Torres e Diogo Linhares. O Flamengo, por sua vez, entende que a oferta feita já contempla uma justa valorização e, por isso, não pretende aumentá-la.

Se durante as negociações o tempo de contrato e a multa rescisória foram motivos de divergência, agora a questão seria somente a parte financeira. Apesar do prazo dado por Bap, ainda há otimismo no clube por um acerto, já que os dois lados desejam a continuidade do trabalho. Com Filipe Luís, o Flamengo conquistou os títulos do Brasileiro, Libertadores, Supercopa, e Carioca em 2025, chegou à final do Intercontinental, além de ter levado a Copa do Brasil de 2024.