Torcedores do Corinthians avaliam chegada de Gabriel Paulista: 'Vai ser'

O Corinthians acertou a contratação do zagueiro Gabriel Paulista, de 35 anos, que estava no Besiktas, da Túrquia. Nas redes sociais, muitos torcedores do Timão avaliaram a chegada do defensor para a temporada de 2026.

Gabriel Paulista é torcedor do Corinthians declarado e chega no Brasil para realizar seu sonho de infância depois de muitas temporadas no futebol europeu. A negociação, apesar de não ter sido oficializada pelo clube, foi finalizada após o Timão derrubar o transfer ban que havia sido imposto pela Fifa e impedia que a equipe de registrar novos jogadores.

O nome é impactante e naturalmente começou a movimentar as redes sociais. Muitos torcedores do Corinthians deram sua opinião sincera sobre a chegada de Gabriel Paulista no Time do Povo. Veja os comentários abaixo:

Gabriel Paulista estava no Besiktas, da Turquia, antes de fechar com o Corinthians. (Foto: X/Reproução/@Besiktas)

Veja comentários da torcida do Corinthians sobre Gabriel Paulista

Marcelo Paz confirmou a chegada do zagueiro

O zagueiro Gabriel Paulista está acertado com o Corinthians e depende apenas dos exames médicos para assinar contrato com o Timão. Após o defensor desembarcar em São Paulo e confirmar a transferência para o clube, Marcelo Paz, executivo de futebol da equipe, também falou do acerto com o atleta e revelou que o jogador irá acompanhar a estreia no Paulistão no domingo (11), diante da Ponte Preta, na Neo Química Arena.

Marcelo Paz concedeu entrevista coletiva nesta sexta-feira (9) no CT do Corinthians e falou sobre as movimentações do clube na janela de transferências, reforçando a necessidade de respeitar a realidade financeira vivida pelo Timão. O executivo usou a contratação do zagueiro como um exemplo de negociação criativa do clube e que atraiu o interesse do atleta pela marca forte do time no mercado.

- A marca [do clube] é muito forte, o que eu vejo de oferta de atletas e grandes nomes que querem vir pra cá, que fazem esforço pra vir pra cá… E aí vou citar o caso do Gabriel Paulista, que hoje já fez exame médico, e muito breve, seguindo todo o trâmite do clube. Superando os exames médicos, vai ser anunciado. Deve estar domingo lá na arena. Um atleta que fez o esforço para vir para cá, que abriu mão de dinheiro para vir para cá. E tem muita gente que quer fazer esse mesmo movimento - destacou Marcelo Paz, que confirmou a chegada de Gabriel Paulista no Corinthians.

Gabriel Paulista, reforço do Corinthians, retorna ao Brasil após 13 anos atuando na Europa. O jogador se declarou ao Timão e afirmou que atuar pelo Corinthians, seu clube de coração, é a realização de um sonho. Em sua primeira e única passagem no país até então, o zagueiro atuou pelo Vitória, onde foi revelado, de 2010 a 2023. Depois, passou por Villareal, Arsenal, Valencia, Atlético de Madrid e, por último, o Besiktas, da Turquia.