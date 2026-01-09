Corinthians recua em renovação com lateral-esquerdo: 'Está parada'

Em processo de renovação do elenco para a temporada 2026, o Corinthians segue definindo as estratégias para as peças do elenco, agora sob comando do novo executivo de futebol, Marcelo Paz. O dirigente concedeu entrevista coletiva no CT do clube nesta sexta-feira (9) e citou um dos contratos de renovação que tem sido discutidos pela diretoria, que envolve o lateral esquerdo Fabrizio Angileri.

O jogador, contratado em 2025 pelo Timão, perdeu espaço na segunda metade da temporada e não fez grandes atuações sob comando de Dorival Jr, o que gerou uma indefinição quanto ao prolongamento do contrato do jogador argentino.

Segundo Marcelo Paz, as discussões para a extensão do contrato de Angileri estão estacionadas e têm relação com a situação financeira do Corinthians. O executivo afirma que a avaliação técnica feita pela comissão de Dorival e pelo clube é positiva, mas os custos do plantel podem impactar na continuidade do lateral.

- O Angileri no momento a negociação está parada, não tem negociação em andamento, sempre respeitando os limites financeiros do Corinthians. Temos outros dois laterais. Angileri é um grande jogador, gostamos dele, mas temos nosso limite, respeitamos, é normal no mercado esse tipo de situação - explicou Marcelo Paz.

Marcelo Paz em entrevista coletiva no CT do Corinthians. (Foto: Rodrigo Coca/Ag.Corinthians)

O dirigente chegou ao clube com a missão de melhorar o plantel do técnico Dorival Jr. visando a manutenção dos bons resultados esportivos de 2025, ao mesmo tempo que busca o equilíbrio financeiro no Corinthians. Durante a entrevista, Marcelo Paz destacou que a equipe não pode cometer "loucuras financeiras", segundo descreveu o dirigente, para a montagem do elenco em 2026.

- A gente quer ter pelo menos dois jogadores por posição que possam jogar qualquer jogo. Mas a gente vai ter que atuar com muita criatividade. A gente sabe que o coletivo está numa reestruturação financeira, o presidente de Osmar me chamou também para isso, para atuar nessa reestruturação financeira. E o futebol é o carro chefe de qualquer clube em termos de custo, então tem que ter um cuidado com o futebol. Não podemos e não faremos loucuras financeiras. Foram essas loucuras financeiras que tornaram a situação financeira instável que o Corinthians está e que está sendo resolvida pelo presidente de Osmar e a diretoria - afirmou Paz.

O executivo corintiano ainda destacou que o clube precisará realizar venda de ativos na temporada, também visando o aumento das receitas e manutenção do equilíbrio no orçamento. Marcelo Paz vê como natural o movimento da venda de atletas, por mais que os jogadores ainda possam dar retorno técnico ao Corinthians.

- Para o equilíbrio financeiro também tem que ter venda, isso é algo para qualquer clube de futebol no Brasil. Um clube que passa por uma reestruturação, vai ter que fazer venda para equilibrar o orçamento. Temos que fazer a melhor venda possível e já tendo uma reposição para não ter a perda técnica - completou.