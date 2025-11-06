Torcedores do Corinthians apontam culpado por derrota para o Bragantino: 'Parabéns'
Timão foi derrotado por 2 a 1 pelo Massa Bruta
O Corinthians perdeu para o Bragantino por 2 a 1, na noite desta quarta-feira (5), pela 32° rodada do Campeonato Brasileiro. Nas redes sociais, centenas de torcedores do Timão apontaram um culpado para o resultado negativo.
Em um jogo marcado por polêmicas de arbitragem, o Bragantino bateu o Corinthians. O Massa Bruta saiu na frente com Eduardo Sasha, de pênalti. Depois, o Timão empatou com Yuri Alberto, mas Isidro Pitta marocu no final e fechou a conta.
A arbitragem de Edna Alves foi muito questionada, mas os torcedores do Corinthians botaram a culpa da derrota para o Bragantino na conta de Dorival Jr. O treinador foi muito criticado pelo desempenho da equipe, memso com as polêmicas. Veja os comentários abaixo:
Veja os comentários sobre o treinador após derrota do Corinthians para o Bragantino
Como foi o jogo
O duelo começou em Bragança Paulista com o Corinthians mais intenso que o Bragantino e disposto a emendar sua quarta vitória seguida no Campeonato brasileiro, e foi justamente o time da capital quem chegou com perigo pela primeira vez, com Yuri Alberto, que após jogada pelo meio, o camisa 9 finalizou rasteiro e obrigou o goleiro Cleiton a defender.
Enquanto o Bragantino tentavam encaixar uma boa jogada contra o Corinthians, quem novamente chegou com perigo foi justamente o time alvinegro, dessa vez, com Breno Bidon, que chutou bonito e acertou a trave, aos 16 minutos.
Aos 27, Angileri, que entrou no lugar de Raniele, desviou a bola e Sasha pegou o rebote. O atacante deu um toque para trás e Alix Vinícius apareceu livre para finalizar, mas mandou longe. Jogo movimentado entre Corinthians e Bragantino. Depois, aos 39, novamente chegou o Massa Bruta em busca de tirar o marcador do zero. Jhon Jhon dominou na entrada da área, driblou e chutou forte, mas viu a bola explodir em Gustavo Henrique. No rebote, Gabriel finalizou de fora da área, para fora.
Os minutos finais eram todos do Bragantino, que encurralava o Corinthians na área, até que nos acréscimos a arbitragem pegou uma falta na área cometida por Angileri em cima de Alix Vinicius. Após checagem no VAR, o pênalti foi marcado, e Eduardo Sasha converteu para deixar o Massa Bruta em vantagem no placar.
Na etapa complementar, o Corinthians começou com a tentativa de igualar o placar. Aos 7, após erro na saída do Bragantino, Angileri avançou pela esquerda e cruzou na medida para Memphis, mas Lucas Barbosa foi mais rápido para afastar.
Aos 14, o que já estava difícil para o Corinthians, piorou. José Martínez foi novamente advertido, agora, por discussão dentro da área e acabou expulso. Apesar da baixa, o Timão chegou ao empate aos 21, com Yuri Alberto. Memphis avançou pela esquerda e soltou a bomba para o gol de Cleiton, que defendeu, mas deu rebote. O camisa 9, então, encheu o pé para empatar a partida. Emoção em Corinthians x Bragantino.
Quado o confronto se encaminhava para o final, Felipe Longo trabalhou para impedir a derrota corintiana. Jhon Jhon deixou com Gustavinho pelo meio, que arrematou forte e obrigou o goleiro a se esticar todo e fechar o gol. Aos 42, novamente Gustavinho levou perigo. Juninho Capixaba fez o corta luz para o colega, livre, finalizar, mas perdeu a boa oportunidade.
De tanto insistir, aos 46, o Bragantino garantiu os três pontos. Jhon Jhon recebeu sozinho na entrada da área, dominou, girou o corpo, e levantou a bola na cabeça de Isidro Pitta. O paraguaio apareceu nas costas de Angileri para cabecear no chão e dar números finais ao jogo. Aos 50, Charles ainda foi expulso e, mais uma vez, polêmicas relacionadas à arbitragem. Derrpta do Corinthians para o Bragantino.
