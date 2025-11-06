Fala de Ana Thaís Matos sobre Corinthians repercute: 'Cirúrgica'

Após a derrota para o RB Bragantino por 2 a 1, a jornalista da Globo Ana Thaís Matos utilizou suas redes sociais para desabafar sobre erros de arbitragem contra o Corinthians, criticar a postura institucional do clube e comentar o desempenho do elenco. A fala gerou grande repercussão nas redes sociais, onde muitos internautas elogiaram o posicionamento da comentarista.

RB Bragantino x Corinthians contou com uma arbitragem bastante criticada de Edina Alves, que expulsou o meia Martínez no segundo tempo após aplicar o segundo cartão amarelo. Com o resultado, o Alvinegro estacionou nos 42 pontos, na 15ª posição.

Como foi Bragantino 2 x 1 Corinthians

O Bragantino largou na frente, com Eduarto Sasha, de pênalti, o Coritnhians, que já tinha José Martínez expulso, buscou o empate com Yuri Alberto, mas Isidro Pitta, nos acréscimos, deu números finais ao duelo. A arbitragem, mais uma vez, foi assunto em razão de algumas confusões e expulsões durante a partida.

Com o resultado, o Corinthians, que ainda teve Charles expulso no último lance e vinha de três vitórias seguidas, permanece com 42 pontos e ocupa a 10ª posição na tabela, neste momento. O Massa Bruta, por outro lado, chegou aos 39, na 11ª colocação.

Jogadores do Corinthians reclamam com Edna Alves Batista (Foto: Ronaldo Barreto/Thenews2/Gazeta Press)

O que vem por aí?

Agora, na rodada do próximo final de semana, o RB Bragantino vai à Vila Belmiro, em Santos, encarar o São Paulo em duelo marcado para sábado (8), às 21h (de Brasília), enquanto o Corinthians recebe o Ceará no dia seguinte, às 16h, na Neo Química Arena.