Torcedores do Botafogo vão à loucura com gol do Boavista: ‘Vamos ser rebaixados’

Depois de ser campeão da Libertadores e Brasileirão, o Botafogo não vive bom momento na temporada. Com um elenco escasso e ainda sem um técnico titular, a equipe que foi a campo neste sábado (15), contra o Boavista, no estádio Elcyr Resende, foi um time alternativo com reservas e jovens da base, que não conseguiram fazer frente à ofensiva do Verdão.

Apesar de um primeiro tempo equilibrado, com poucas faltas e oportunidades para ambos os lados, quem saiu na frente foi o time da casa, apenas no final do primeiro tempo. Zé Mateus iniciou a jogada pela esquerda e cruzou para a área alvinegra, de olho em Marcos Paulo. O meia chutou em cima de Léo Linck, que tentou defender, mas acabou deixando a bola livre para Zé Vitor estufar as redes.

Após sofrer o gol, o time se desorganizou em campo e ficou mais perto de sofrer outro do que conseguir o empate. O resultado enlouqueceu os torcedores nas redes sociais, que cobraram os jogadores em campo e a diretoria por reforços e um técnico. Veja os comentários:

Com o resultado, o Glorioso assume a oitava posição, com 12 pontos, e fica fora, inclusive, da zona de classificação da Taça Rio. A próxima partida é o clássico contra o Vasco, pela última rodada do Campeonato Carioca, em São Januário.

✅ FICHA TÉCNICA

Boavista x Botafogo

10ª RODADA- CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: sábado, 15 de fevereiro de 2025, às 19h (de Brasília);

📍 Local: Estádio Elcyr Resende de Mendonça, em Saquarema (RJ);

BOAVISTA (Técnico: Lito Vidigal)

Diego Loureiro; V. Ricardo, Sheldon, Xandão, Mascarenhas; Leandrinho, Zé Mateus, Marcos Paulo; Abner Vinicius, Matheus e Zé Vitor.

BOTAFOGO (Técnico: Claudio Caçapa)

Léo Linck; Mateo Ponte, Serafim, David Ricardo, Cuiabano; Patrick de Paula, Newton e Kauê; Yarlen, Rafael Lobato e Rwan Cruz.