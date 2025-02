Campeão da Libertadores pelo Botafogo classifica Almada como ‘superestimado’

Um campeão da Libertadores e do Campeonato Brasileiro pelo Botafogo chamou atenção ao classificar o meia Thiago Almada como "superestimado". Em entrevista ao podcast "Mundo GV", o ex-lateral Rafael falou sobre o jogador e afirmou que o venezuelano Savarino é melhor que o argentino.

- Almada é bom, mas o Savarino é melhor que ele. Eu gosto muito do Almada, vamos ver se vai dar certo lá no Lyon, mas eu acho que ele é superestimado. Ele foi muito bem ano passado com o Botafogo, mas eu não acho que é isso tudo que todo mundo fala. Estou sendo honesto - disse Rafael.

Contratado em junho de 2024, Thiago Almada foi titular do Botafogo na temporada que garantiu os títulos do Brasileirão e da Libertadores ao Alvinegro. Há um mês, o argentino foi anunciado como reforço do Lyon, outro clube da Eagle Football Holding, empresa do norte-americano John Textor.

Rafael chegou ao Botafogo em 2021, e em 2023 sofreu uma grave lesão no joelho que o tirou dos gramados por oito meses. Em abril do ano passado, o atleta anunciou que se aposentaria ao fim de 2024. O ex-lateral também soma passagens por Manchester United, Lyon e İstanbul Başakşehir-TUR.