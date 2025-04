Torcedores do Botafogo perdem a paciência com Renato Paiva: ‘Não dá mais’

Sem conseguir jogar bem mais uma vez, e contando com uma falha do goleiro John, o Botafogo perdeu por 1 a 0 para o Estudiantes na noite dessa quarta-feira (23) e se complicou na Libertadores. O time fecha o turno na terceira colocação do Grupo A, fora da zona de classificação às oitavas de final. Carrillo marcou o gol dos argentinos ainda no primeiro tempo. Irritados, torcedores protestaram contra Renato Paiva nas redes sociais.

Web detona Renato Paiva, treinador do Botafogo

Apesar de estarem empatados na tabela de classificação, e de serem adversários diretos por uma vaga nas oitavas, Botafogo e Estudiantes entraram em campo de maneira distinta: os argentinos ocupavam os espaços no campo ofensivo, enquanto o time brasileiro buscava explorar os contragolpes. O problema é que a equipe de Renato Paiva era pouco perigosa, com as jogadas morrendo nos pés de Artur ou de Alex Telles. Igor Jesus, por sua vez, mal era acionado.

Mesmo com maior volume de jogo, o Estudiantes também levava pouco perigo. Medina era volutarioso, e Carrillo, participativo. Faltava ao time, porém, refinamento nas jogadas e nas finalizações — e isso que foram 12 no primeiro tempo. Ainda assim, Carrillo conseguiu abrir o marcador aos 38. Contou, para tanto, com uma ajuda providencial do goleiro John; o atacante chutou de fora da área, a bola desviou em Gregore e chegava já sem força, mas ela tomou efeito em frente a John e entrou no canto esquerdo. Falha do goleiro, e gol argentino.

Como nada dera certo, Renato Paiva voltou para o segundo tempo com uma mudança: Matheus Martins entrou na vaga de Patrick de Paula, e o time melhorou. Com saídas rápidas ao ataque, e com Savarino finalmente aparecendo para o jogo, o Botafogo deu a impressão de que conseguiria buscar o empate. Aos 22, o venezuelano acertou o travessão. Aos 37, Matheus Martins bateu forte para defesa de Mansilla. Mas ficaria nisso. O resultado final seria mesmo a vitória dos argentinos

O que vem pela frente

Como resultado, o Botafogo permanece na terceira colocação do Grupo A, com apenas 3 pontos. Vice-líder, o Estudiantes tem 6. A liderança da chave é da Universidad de Chile, que tem 7 pontos e ainda não perdeu na competição. O Botafogo volta a jogar pela Libertadores em 6 de maio, quando vai à Venezuela encarar o Carabobo, lanterna do grupo com apenas 1 ponto.