Villani reage à falha de John em Estudiantes x Botafogo: ‘Maior peru do mundo’

O Estudiantes largou na frente contra o Botafogo, em gol com grande falha de John, nesta quarta-feira (23), na Libertadores. Carrillo chutou de fora da área, a bola desviou em Gregore, e o goleiro do Botafogo errou o movimento ao tentar encaixar. Na transmissão da Globo, o narrador Gustavo Villani reagiu com surpresa ao lance.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

- Falhou, John. Meu Deus… John falha grotescamente, placar aberto na Argentina. O maior peru do mundo para o goleiro do Botafogo. John com sorriso amarelo, apontando para o gramado, ficou só com a pena na mão. Veio girando após o Gregore e matou o John. Não sei se ele errou a passada ou o tempo da jogada - disse Villani.

Veja a repercussão do lance: