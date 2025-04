Falha de John em Estudiantes x Botafogo para web: ‘Inacreditável’

O Estudiantes abriu o placar na partida contra o Botafogo com uma falha bizarra do goleiro John. Carillo chutou de fora da área, a bola desviou, John tentou agarrar, mas acabou deixando a bola espacar e ela foi morrer no fundo das redes.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

➡️ Cristiano Ronaldo recebe convite especial do consórcio do Maracanã

Comentário de Villani sobre falha de John, do Botafogo

- Falhou, John. Meu Deus… John falha grotescamente, placar aberto na Argentina. O maior peru do mundo para o goleiro do Botafogo. John com sorriso amarelo, apontando para o gramado, ficou só com a pena na mão. Veio girando após o Gregore e matou o John. Não sei se ele errou a passada ou o tempo da jogada - disse Villani.

Veja como fica a escalação do Botafogo para encarar o Estudiantes

Dessa forma, a escalação do Botafogo tem John; Mateo Ponte, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Patrick de Paulo; Savarino, Artur e Igor Jesus.

continua após a publicidade

O Estudiantes, por sua vez, vai para a partida com Mansilla; Meza, Facundo Rodríguez, Nuñez e Arzamendia; Ascacíbar, Gabriel Neves e Cristian Medina; Palacios, Carrillo e Tobio Burgos.

Com três pontos em duas partidas até aqui, o Botafogo é terceiro colocado no Grupo A. O time tem a mesma pontuação do Estudiantes, que está em segundo pelos critérios. A liderança é da Universidad de Chile, que nessa terça-feira empatou por 1 a 1 com o Carabobo e, invicta, soma 7 pontos.