Torcedores do Botafogo perdem a paciência com atacante: ‘Esse o Lyon não quer’

O Botafogo entrou em campo nesta terça-feira (14), contra a Portuguesa-RJ, no Nilton Santos, pela segunda rodada do Campeonato Carioca, em busca da sua primeira vitória na competição. Apesar de ter aberto placar no primeiro tempo, os torcedores não pouparam críticas a alguns jogadores da equipe, entre eles, Carlos Alberto.

Com algumas modificações na escalação, o Glorioso fez um primeiro tempo muito melhor do que se viu na estreia contra o Maricá, no último sábado (11). Kauê estufou as redes depois de um belo passe de Matheus Nascimento. Mas mesmo vencendo, o Alvinegro poderia ter terminado a primeira etapa com uma vantagem maior no placar. Com algumas chances desperdiçadas, o torcedore não poupou Carlos Alberto das cobranças nas redes sociais. Confira os comentários:

✅ FICHA TÉCNICA

BOTAFOGO x PORTUGUESA-RJ

2° RODADA - CAMPEONATO CARIOCA

📆 Data e horário: segunda-feira, 14 de janeiro de 2025, às 19h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro

⚽ ESCALAÇÕES

BOTAFOGO: Raul; Newton, Kawan, Serafim; Rafael Lobato, Kauê, Patrick de Paula, Vitinho, Yarlen, Carlos Alberto e Matheus Nascimento

PORTUGUESA-RJ: Bruno; Lucas Mota, Iran Sidny, Thomás Kayck, MV, Ian Carlo, Wellington Cézar, Anderson Rosa, Romarinho, Joãozinho e Hélio Paraíba

