O clássico entre Flamengo e Botafogo, pela sétima rodada do Campeonato Carioca, no Maracanã, não teve grandes emoções durante o primeiro tempo. Mesmo com superioridade ofensiva do Rubro-Negra, as chances foram escassas e o placar se manteve zerado. Porém, a polêmica da partida ficou para uma possível expulsão de De la Cruz.

Ao final da primeira etapa, Matheus Martins e De la Cruz disputavam bola no canto esquerdo do gramado, quando o jogador rubrp-negro acertou o atacante com uma cotovelada no rosto. Matheus Martins reclamou do lance imeditamente, as o árbitro optou apenas pelo amarelo, e o VAR não chamou para revisar.

A decisão da arbitragem gerou muita reclamação por parte da torcida do Botafogo que pediu a expulsão do volante do Flamengo nas redes sociais. Durante a transmissão da partida, PC de Oliveira, comentarista de arbitragem, analisou que De la Cruz deveria ter recebido o cartão vermelho pela falta. Veja os comentários:

Ao fim do primeiro tempo, Matheus Martins falou sobre o lance na saída de campo e relatou que o bandeirinha viu a cotovelada, mas não avisou ao árbitro.

- O árbitro nem veio ver o VAR. O De La Cruz deixou o cotovelo na minha cara, bem na frente do bandeirinha. O bandeirinha viu e não comentou nada com o árbitro, mas é sempre assim.

✅ FICHA TÉCNICA

Flamengo x Botafogo

7ª Rodada - Campeonato Carioca

📆 Data e horário: quarta-feira, 12 de fevereiro de 2025, às 21h30 (de Brasília);

📍 Local: Maracanã, em Rio de Janeiro (RJ);

