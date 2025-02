O clássico entre Flamengo e Botafogo contou com provocações antes mesmo de a bola rolar. Faltando cerca de 20 minutos para o início do jogo, os torcedores rubro-negros tiraram sarro com os rivais relembrando a conquista da Supercopa do Brasil, no dia 2 de fevereiro. Na ocasião, o time de Filipe Luís venceu por 3 a 1, com dois gols de Bruno Henrique e um de Luiz Araújo.

- Vice de novo - cantaram os flamenguistas.

Música e bandeira

Na entrada das equipes em campo, o torcedores esticaram três bandeiras com imagens dos jogadores: Souza, Hernane Brocador, Vini Jr, Bruno Henrique e Gabigol. Nas imagens, os atletas estavam fazendo a comemoração do "chororô", que se tornou uma tradição para o rubro-negros no clássico. Além disso, os flamenguistas entoaram uma canção em provocação.

- E ninguém cala esse chororô, chora o presidente, chora o time todo, chora o torcedor - cantaram o torcedores.

Bandeiras da torcida do Flamengo (Foto: Lucas Bayer/Lance!)

Veja as escalações de Flamengo e Botafogo

Flamengo: Matheus Cunha; Wesley, Danilo, Léo Ortiz e Varela; Allan, De La Cruz e Arrascaeta; Luiz Araújo, Everton Cebolinha e Juninho.

Botafogo: John; Vitinho, Danilo Barbosa, Alexander Barboza e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Matheus Martins, Savarino e Igor Jesus.

