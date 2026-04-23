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Ex-árbitra aponta três expulsões ignoradas em Flamengo x Vitória

Evertton Araújo e Pedro marcaram para o clube carioca, pelo jogo de ida

Gabriel de Britto Silva
São Paulo (SP)
Supervisionado porLeonardo Damico,
Dia 23/04/2026
10:32
O jogo de volta está marcado para 14 de maio, no Barradão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
imagem cameraO jogo de volta está marcado para 14 de maio, no Barradão (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF/Folhapress)
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Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. No primeiro tempo, no Maracanã, Evertton Araújo Erick fizeram os gols. Já na segunda etapa, Pedro balançou as redes. No entanto, para Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, o Flamengo deveria ter tido 3 jogadores expulsos contra o Vitória: Luiz Araújo, Arrascaeta e Saúl.

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Comentarista de arbitragem aponta erros em Flamengo x Vitória (Foto: Divulgação/ESPN)
Comentarista de arbitragem aponta erros em Flamengo x Vitória (Foto: Divulgação/ESPN)

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Lances das 'não expulsões' em Flamengo x Vitória

Para a ex-árbitra, o jogo foi marcado por três lances polêmicos, onde, em sua opinião, o VAR e o juiz erraram em não aplicarem o cartão vermelho:

- Se a regra fosse aplicada, o Flamengo teria 3 expulsos. Luiz Araújo levantou o braço, sem disputa da bola, e atingiu deliberadamente, com o cotovelo, o rosto do adversário. Conduta violenta e cartão vermelho. Essa entrada do Arrascaeta também era para vermelho. Ele perde o tempo de bola e põe em risco a integridade física do adversário, tanto que o jogador precisou ser substituído. Pela regra, caracteriza jogo brusco grave. Saul faz movimento adicional e acerta o rosto do adversário, a bola não está em disputa na região em que ele atinge o adversário. Pela regra, é cartão vermelho - apontou Renata Ruel.

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Como foi o jogo

O jogo no Maracanã começou em ritmo acelerado e com dois golaços logo nos primeiros minutos. Aos nove, Evertton Araújo, após boa troca de passes do setor ofensivo do Flamengo, acertou um chute de fora da área. A resposta do Vitória veio imediatamente.

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Logo após a saída de bola, Erick finalizou de primeira sem chances para Rossi, deixando tudo igual no placar. A partir daí, o time carioca passou a controlar a posse, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária, que se fechou bem e apostou nos contra-ataques, criando poucas chances.

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Na volta do intervalo, o técnico Leonardo Jardim promoveu as entradas de Arrascaeta e Saúl em busca de mais dinamismo ofensivo, e a mudança surtiu efeito rapidamente. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro subiu bem para cabecear e colocar o Flamengo novamente em vantagem. O Vitória ainda chegou a balançar as redes aos 32 minutos, com Luan Cândido, mas o gol foi anulado por impedimento.

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