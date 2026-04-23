Ex-árbitra aponta três expulsões ignoradas em Flamengo x Vitória

O Flamengo venceu o Vitória por 2 a 1 na noite desta quarta-feira (22), pela Copa do Brasil. No primeiro tempo, no Maracanã, Evertton Araújo e Erick fizeram os gols. Já na segunda etapa, Pedro balançou as redes. No entanto, para Renata Ruel, comentarista de arbitragem da ESPN, o Flamengo deveria ter tido 3 jogadores expulsos contra o Vitória: Luiz Araújo, Arrascaeta e Saúl.

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Comentarista de arbitragem aponta erros em Flamengo x Vitória (Foto: Divulgação/ESPN)

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Lances das 'não expulsões' em Flamengo x Vitória

Para a ex-árbitra, o jogo foi marcado por três lances polêmicos, onde, em sua opinião, o VAR e o juiz erraram em não aplicarem o cartão vermelho:

- Se a regra fosse aplicada, o Flamengo teria 3 expulsos. Luiz Araújo levantou o braço, sem disputa da bola, e atingiu deliberadamente, com o cotovelo, o rosto do adversário. Conduta violenta e cartão vermelho. Essa entrada do Arrascaeta também era para vermelho. Ele perde o tempo de bola e põe em risco a integridade física do adversário, tanto que o jogador precisou ser substituído. Pela regra, caracteriza jogo brusco grave. Saul faz movimento adicional e acerta o rosto do adversário, a bola não está em disputa na região em que ele atinge o adversário. Pela regra, é cartão vermelho - apontou Renata Ruel.

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Como foi o jogo

O jogo no Maracanã começou em ritmo acelerado e com dois golaços logo nos primeiros minutos. Aos nove, Evertton Araújo, após boa troca de passes do setor ofensivo do Flamengo, acertou um chute de fora da área. A resposta do Vitória veio imediatamente.

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Logo após a saída de bola, Erick finalizou de primeira sem chances para Rossi, deixando tudo igual no placar. A partir daí, o time carioca passou a controlar a posse, mas encontrou dificuldades para furar a defesa adversária, que se fechou bem e apostou nos contra-ataques, criando poucas chances.

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Na volta do intervalo, o técnico Leonardo Jardim promoveu as entradas de Arrascaeta e Saúl em busca de mais dinamismo ofensivo, e a mudança surtiu efeito rapidamente. Aos seis minutos, após cruzamento de Bruno Henrique, Pedro subiu bem para cabecear e colocar o Flamengo novamente em vantagem. O Vitória ainda chegou a balançar as redes aos 32 minutos, com Luan Cândido, mas o gol foi anulado por impedimento.

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