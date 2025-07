Abel Braga elege melhor jogador entre os brasileiros no Mundial e revela torcida

Ex-técnico com passagens por gigantes do futebol brasileiro, Abel Braga falou com o Lance! sobre o Mundial de Clubes. Para o treinador, o Fluminense foi quem mais surpreendeu e apontou Real Madrid e Manchester City como destaques negativos. Para o comandante, o goleiro Fábio, do Tricolor, foi o melhor jogador de um time do Brasil no torneio.

- Quem mais me impressionou foi o Fluminense, fez um campeonato muito bom. Mostrou muita personalidade, colocando estratégias diferentes de um jogo para outro. Foi o brasileiro que, para mim, se apresentou melhor. As grandes surpresas no lado negativo foram Real Madrid e Manchester City - disse Abel Braga, que citou o Fábio como jogador que mais se destacou entre os clubes brasileiros.

Botafogo e Flamengo foram eliminados nas oitavas de final do Mundial; o Palmeiras nas quartas, e o Fluminense na semifinal. Agora, os clubes retomam a temporada no Brasil. No último sábado (12), o Rubro-Negro e o Alvinegro voltaram à campo no Brasileirão. Para Abel Braga, estes clubes podem sofrer o desgaste ao longo do ano em relação aos outros.

- Alguns clubes voltaram antes, tiveram tempo de descanso, dias de folga... Mas a gente só vai ver isso lá na frente. O Fluminense vai ter o maior desgaste. Normalmente vai se pagar algum preço, mas não dá para prever. Acho que vai ter algum peso, apesar que a folga, mesmo que seja de três, quatro dias, como foi a do Fluminense, ela ajuda a recuperar. Só lá na frente que vamos saber quem vai pagar o preço - comentou.

Campeão do torneio com o Internacional em 2006, Abel Braga aproveitou também para comentar a final do Mundial de Clubes entre Paris Saint-Germain e Chelsea. O ex-técnico, que atuou no PSG como jogador, revelou torcida ao time francês, o qual classificou como "melhor do mundo".

- Antes de começar o Mundial, eu disse que o Paris Saint-Germain seria campeão. Hoje o PSG é o melhor time do mundo. É o melhor time de se ver jogar, de saborear um futebol de movimentação, marcação alta, marcação baixa... Fazem muitos gols na roubada de bola no campo ofensivo. É um timaço. Eu acho que ganha, mas independente disso, eu vou torcer. É o melhor time para se ver jogar - encerrou.