Casimiro se irrita e manda recado a Diniz e ao elenco do Vasco após derrota

Logo na abertura da live na Cazé TV, neste sábado (12), o jornalista e streamer Casimiro não poupou palavras para criticar a atuação do Vasco na derrota por 2 a 0 contra o Botafogo, em Brasília, pela 13ª rodada do Brasileirão. Irritado, Cazé afirmou que o time cruz-maltino produziu pouco futebol após um período maior de treinamentos para o clássico. Diretamente do gramado do MetLife Stadium, em Nova Jersey, Nova York, palco da decisão do Mundial, ele desabafou.

Único carioca fora do Mundial de Clubes nos EUA, o Vasco teve pouco mais de 15 dias de atividades antes de encarar o Botafogo, que voltou aos treinamentos apenas na última segunda-feira (07). O fato irritou Casimiro, que esperava uma atuação melhor do Gigante da Colina no clássico.

— Queria parabenizar Fernando Diniz e a sua trupe, mais uma derrota para o Vasco da Gama. Eu tô aqui nos EUA e não me deixo de me irritar com essa p*** de substituição, que hoje eu achei que eu ia ter uma tarde tranquila e fazer um programa legal, eu já tô p*** para c****. Tô aqui a beira do estádio, amanhã a Cazé TV vai fazer história e eu tenho que sair com zero pontos, parabéns. Treinou um mês, o Botafogo todo f*****, trocou de técnico e perderam a p**** do jogo! Não sei quem mais escrotizado hoje: o Vasco ou o Pedro — desabafou.

DF - BRASILIA - 12/07/2025 - BRASILEIRO A 2025, VASCO X BOTAFOGO - Fernando Diniz tecnico do Vasco durante partida contra o Botafogo no estadio Mane Garrincha pelo campeonato Brasileiro A 2025. Foto: Mateus Bonomi/AGIF

Na sequência, mais calmo, o streamer voltou a criticar time e lamentar a atuação contra o Botafogo.

— Eu não vi o jogo direito, viu ser bem sincero, mas, o pouco que vi, o Vasco produziu pouco. E o pouco que vi o Vasco não foi bem. Botafogo tem mais qualidade, tem melhores nomes, beleza. Mas o Vasco ficou treinando muito mais tempo que o Botafogo, está mais inteiro que o Botafogo e mais uma derrota. O Vasco venceu apenas um clássico no ano — disse Casimiro.