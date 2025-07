Chelsea x PSG: veja a equipe da Globo e do sportv para a final do Mundial

Paris Saint-Germain e Chelsea disputam o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA neste domingo (13) no MetLife Stadium, em Nova Jersey, Estados Unidos. A partida, que começa às 16h, será transmitida pela TV Globo e pelo sportv.

continua após a publicidade

Na TV Globo, a transmissão será comandada por Luis Roberto, que narrará o confronto após a primeira parte do "Domingão com Huck". O narrador estará acompanhado pelos comentaristas Caio Ribeiro, Junior e Roger Flores diretamente do estádio.

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

No sportv, Paulo Andrade fará a narração, com análises de Ledio Carmona, Renata Mendonça e Rafinha. A cobertura do canal começará às 14h com o "Aquecimento sportv", mostrando a chegada dos torcedores e das delegações de PSG e Chelsea ao estádio, além de comentar as escalações e interagir com as equipes de reportagem presentes em Nova Jersey.

continua após a publicidade

O torneio reuniu 32 clubes de diferentes continentes e se estendeu por um mês em território americano. Durante a competição, os dois finalistas europeus foram derrotados por equipes brasileiras: o Botafogo venceu o PSG e o Flamengo superou o Chelsea.

➡️ Com campeões do mundo, CazéTV define equipe para final entre PSG e Chelsea

O Brasil teve quatro representantes na competição, com desempenhos variados. Botafogo e Flamengo foram eliminados nas oitavas de final, mesmo após vencerem os atuais finalistas. O Palmeiras avançou até as quartas, enquanto o Fluminense foi o único clube não europeu a alcançar a semifinal.

continua após a publicidade