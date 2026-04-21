Torcedores do Botafogo se declaram após gol nos acréscimos: 'Ídolo'

O Botafogo venceu a Chapecoense, pela Copa do Brasil, no Nilton Santos, por 1 a 0. O gol do Glorioso veio da cabeçada de Alex Telles, que marcou seu primeiro tento de cabeça como profissional.

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➡️ Alex Telles marca no fim, e Botafogo vence a Chapecoense pela Copa do Brasil

Veja como reagiram os torcedores do Botafogo:

Botafogo desconfortável

Diferente da partida válida pelo Brasileirão, em Chapecó, o Botafogo teve muita dificuldade de criar no campo de ataque. A equipe catarinense, comandada por Fábio Mathias, foi ao Nilton Santos com uma linha de cinco defensores e abdicou do jogo.

O Glorioso teve 67% de posse de bola, mas pouco espaço para penetrar na área. Quando conseguiu, falhou com Kadir perdendo a principal oportunidade do primeiro tempo na pequena área. No cenário geral, um sufoco no campo de ataque.

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Muito volume de jogo, muitas chances, mas parecia que o Botafogo teria um dia "daqueles" quando tudo dá errado. Da zaga da Chapecoense salvando bola em cima da linha, finalização na trave, defesas importantes do goleiro Anderson. Foi assim durante toda a segunda etapa. Era atuação para vitória, e ela veio na reta final.

Botafogo x Barcelona EQU pela Conmebol Libertadores no Estadio Nilton Santos, 10 de Marco de 2026, Rio de Janeiro, RJ, Brasil. (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

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Aos 45 do segundo tempo, depois de muito insistir pela direita, Vitinho fez linda jogada individual e cruzou na segunda trave. A bola passou por Correa, Arthur Cabral, mas encontrou a cabeça de Alex Telles para explodir a arquibancada do Nilton Santos. Vantagem do Glorioso, que sai na frente pela classificação para as oitavas de final.

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